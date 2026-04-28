Dara Bubamara već neko vreme je u žiži javnosti nakon što je njena intimna audio poruka izašla u javnost.

Pevačici je mnoštvo kolega pružilo javnu podršku, a ona kaže da se oseća nikad bolje.

Struk za 10

Dara je na Instagramu objavila novu fotografiju i dokazala da je priče ne zanimaju, ali i uzak struk na kojem mnogi mogu da joj pozavide.

Pevačica se slikala sa otkopčanim farmerkama u krem top majici gde se vidi njen ravan stomak, ali i bujno poprsje na koje mnogi padaju.

"Ljudi su jako zli"

Dara Bubamara je sa osmehom na licu priznala da će se advokati baviti tehničkim stvarima a da je ona nikada srećnija. Njen komentar je oduševio publiku, a njene izjave postaju viralne na mrežama.

- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala. Ljudi su ljubomorni, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli, rekla je Dara dodala:

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.

Desingerica: "Ona je bomba"

Desingerica je na snimanju Pinkovih zvezda dao sud o gorućoj temi poslednjih nekoliko dana, te je za Daru imao samo reči hvale.

- Nisam ispratio sve, ali sam skontao da je bolje oko nekog uživanja, nego da su neke pare na kamatu. Dara zrači s*ksualnom energijom, ona je bomba bre i sve je to okej. Ona odiše tom energijom - izjavio je reper.

Podrška kolega

Mnoge ličnosti sa estrade su komentarisale njenu poruku koja je izašla u javnost i napravila opšti haos, a jedne od njih su Marina Visković i Indira Radić.

- Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je neko ko je zaista autentičan i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom - istakla je Marina.

- Nisam preslušala, ne znam ni o čemu se radi. Ja sve informacije dobijem od vas ili na aerodromu ili ovako kada sam negde na nastupu i hvala vam na tome. Uvek mi kažete nešto što ja ne znam, toliko sam neupućena. Dara je vragolasta i neka ona klikće šta god stigne, važno je da je ona dobre energije. Dara je dobra i pozitivna osoba - rekla je Indira Radić.