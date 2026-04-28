Slušaj vest

Muzička zvezda Zorica Brunclik vratila se na svoje mesto u žiriju popularnog muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, nakon pauze zbog ozbiljnih zdravstvenih problema i operacije. Odmah po završetku snimanja oglasila se na Instagramu i zahvalila svima na podršci.

Foto: Petar Aleksić

Na snimanju, koje je održano 27. aprila, dočekana je uz gromoglasan aplauz, dok su je kolege iz žirija srdačno zagrlile i poželele joj dobrodošlicu.

Nakon završetka emisije, Zorica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju sa takmičarima i uputila emotivnu poruku svojim pratiocima.

"Posle svega, osmeh je opet tu. Vratila sam se među svoje kandidate, muziku i scenu koju volim. Hvala svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Idemo dalje - još jače i sa još više ljubavi," napisala je Zorica Brunclik.

Na njenu objavu odmah je reagovala i koleginica, pevačica Milena Plavšić, koja joj je pružila dirljivu podršku: "Hvala Bogu, srećno, draga Zoko! Živa i zdrava bila i sve najbolje, od srca ti želim!".

"Kemiš je ležao pored mene"

1/5 Vidi galeriju Zorica Brunclik ponovo u igri Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, ona je u emisiji "Premijera" otkrila da je napravila pauzu zbog zdravstvenog stanja i da je Kemiš sve vreme bio uz nju.

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega - rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

- Ja to nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Ja se nisam bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo - rekla je Zorica.