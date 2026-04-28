Učesnik domaćih rijaliti programa Nenad Marinković Gastoz saopštio je da je obnovio emotivnu vezu sa bivšom zadrugarkom Anđelom Đuričić. Njih dvoje su ranije raskinuli, ali su, kako se čini, odlučili da svojoj ljubavi daju novu šansu.

Gastoz je široj publici postao poznat 2015. godine, kada je učestvovao u rijalitiju „Parovi“. Tada je bio u vezi sa Zoricom Dukić, koja je u tom šou programu odnela pobedu, a osvojeni novac uložila je u sopstveni kozmetički salon, kojim se i danas bavi.

Zaveo i Ružicu Veljković

U ovom formatu Gastoz se zabavljao i sa kontroverznom učesnicom Ružicom Veljković, koja je takođe bila pobednica ovog rijalitija. Bavila se kratko i pevanjem, a onda se udala za doktora, rodila mu ćerku i povukla iz javnosti.

Na njega pala i Goga Gačić

Zanimljivo je da se Nenad na početku rijaliti karijere zabavljao i sa pevačicom Gogom Gačić, koja je tada bila deo grupe "Đavolice".

Kako se pisalo, Goga se pojavila kao pevačica u rijaliti formatu "Parovi" kada je pomenuti jutjuber pao na njenu lepotu i šarm, te se nije smirio dok je nije osvojio. Ubrzo su nakon susreta i uplovili u vezu iako ljubav nije dugo potrajala.

Gorana se potom udala za kolegu Marka Gačića sa kojim ima dvoje dece, a od kojeg se nedavno razvela. Razlog krah braka je to što joj je bio neveran.

- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda - ispričao je Marko nedavno za "Blic".