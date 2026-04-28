Rade Lacković govorio je često o karijeri i nastupima, uspesima ali o njegovom privatnom životu nije mnogo pričao. Sada je u jednoj emisiji govorio o porodičnoj kući i otkrio da mu je rođena sestra sahranjena u dvorišnoj kući.

Pevača je pitanje iznenadilo, pa je voditelju rekao da ima baš dobre informacije

- Jeste moja sestra je sahranjena u dvorištu naše kuće. Nije bila krštena i tako se u to vreme radilo. Po rođenju je umrla nije bila krštena i nije mogla da se dostojanstveno sahrani. Ni ime joj nije dato. Objasnili su mi majka i otac gde je sahranjena i često kad prođem uvek odem i zapalim sveću. Sahranjena je u kućnom dvorištu ali to je veliki plac ona je u šumskom delu dvorišta. Ona je anđeo i znam da je tu oko nas. Ja odem i kod majke oca na grob i nekako osećam da su tu - govorio je Lacković u emisiji Press Pretres na Hajp televiziji.

Brat umro 6 nedelja nakon rođenja

Rade Lacković otkrio je i da mu je i brat umro nakon 6 nedelja od rođenja

- Brat Branko je umro, nas je majka šestoro rodila. Ja bratu Branku uvek upalim sveće. Nikada majku nisam pitao od čega. Ali to je tad bilo takvo vreme da je veća pažnja bila da stoka i životinje budu zdrave nego dete. Brat je rođen kao zdrava beba to znam. Majka je samo stalno pričala da je Branko bio mnogo lepa beba. Nisam hteo mnogo da pitam jer nisam hteo dodatno da produbljujem majčin bol.

Rođeni brat mi je bio alkoholičar

Pevač je u ovom intervjuu da mu je rođeni brat bio alkoholičar.

- Bilo je to vrlo teško. Gledajući roditelje koliko se oni brinu kad će doći kakav će doći. Ni meni nije bilo lako gledati sve to. Uvek je obećavao da neće nikada ali je sve to trajalo do trenutka kada je bilo ili da se leči ili će izgubiti život. Nismo hteli da ga izgubimo i svi smo bili sa njim u tim trenucima. Srce mi se cepalo kad odem da ga obiđem. Znam kakav je potencijal i koliko je sposoban, a gledam ga sa svim tim ljudima koji su se lečili - rekao je Rade, a na pitanje koji je trenutak kada je shvatio da brat mora na lečenje, Rade je odgovorio:

- To je ona granica, kada se ne trezni danima i kada ne jede. Uspava se i ustane i opet ode i opet alkohol to zaista ne znam ko bi izdržao - rekao je pevač u emisiji Press Pretres na Hajp televiziji.