Ana Nikolić izašla je u ponedeljak uveče na romantičnu večeru u poznati prestonički restoran sa svojim verenikom Goranom Ratkovićem Raletom.

Njih dvoje su u restoran došli oko 21 čas, a u njemu su ostali sve do fajronta.

Naš paparaco uslikao je zaljubljene golupčiće koji su restoran napustili u ponoć, a po njih je došao njihov vozač i pomoćnik, koji im je i ranije bio na usluzi.

Kako saznajemo od izvora koji se u isto vreme našao u lokalu s Nikolićevom i kompozitorom, oni su sve vreme bili jako prisni.

- Ana i Rale su tokom večere delovali kao zaljubljeni tinejdžeri. Sve vreme su se grlili i ljubili. Ana se, po običaju, šalila na njegov račun, a kako je bila veoma glasna, zasmejavala je i ostale goste u restoranu. Pored toga što su jeli, tokom noći se dobro i popilo i nazdravljalo. Koliko sam shvatio iz priče, izašli su da proslave to što je Goranova operacija prošla kako treba i što je sad sve u najboljem redu. Ostali bi oni još i pili da konobar u jednom trenutku nije došao i rekao da uskoro zatvaraju. Rale je odmah platio račun, pa su polako krenuli ka automobilu, koji ih je već neko vreme čekao ispred - ispričao nam je izvor.

Upravo ispred restorana, kad su iz njega izlazili, poznati par je uslikao i naš foto-reporter.

Kako smo primetili, Ana je bila sveže isfenirana, dok je na sebi imala crnu kožnu jaknu. Po običaju, pevačica je pogled od radoznalih ljudi sakrila ispod velikih crnih sunčanih naočara, iako je napolju bio mrkli mrak.

I dok se Ana obradovala kada je videla našu ekipu, pa nam je poslala poljubac i mahnula, Rale nije bio baš najsrećniji što nas vidi. Vozač im je otvorio vrata, a nakon što je Ratković napravio malo reda u automobilu, oni su seli i uputili se ka pevačicinom stanu na Voždovcu, koji je nedavno i renovirala. Njih je kući odvezao vozač, što je pohvalno, s obzirom na to da su pili tokom noći.

Podsetimo, kompozitor je nedavno imao hirurški zahvat na srcu i sve je proteklo u najboljem redu, a ovaj izlazak na večeru sa Anom ujedno predstavlja i njegovo prvo javno pojavljivanje nakon operacije.

