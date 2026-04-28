Slušaj vest

Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper već duže vreme uživaju u skladnom odnosu, i ako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav. Pevačica je sada govorila za medije i otkrila dalje planove o zajedničkom životu sa Kasperom. Kako kaže, svadba će biti uskoro!

- Plan je da ja idem tamo i da odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, Bože zdravlja, nadam se svadba do kraja godine i koncert u Sava centru. Ima puno planova, ali neću da otkrivam sve - izjavila je pevačica za Hajp.

Kada je reč o samoj proslavi i kako zamišlja svoj veliki dan, otkrila je da preferira opušteno venčanje u prirodi:

- Volela bih da bude negde u prirodi, neobavezno i lepo. Naravno, sve u belom.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, screenshot pink tv

O proširenju porodice

Pored planova za brak, Mina se osvrnula i na proširenje porodice i mogućnost vantelesne oplodnje o kojoj je ranije govorila. S obzirom na to da njen partner još uvek nema biološku decu, pevačica ističe da bi oboje voleli da se ostvare u ulozi roditelja, ali da nemaju pritisak.

"Rekla sam da bih ja volela da rodim još jedno dete, jako volim decu, ali i zbog nejga jer ona ih nema. Ali, ako bude - bude, ako ne probaću veštačku, a ako ne bude ni tako Bože moj. Ja već imam dete, on Anastasiju voli..." objasnila je Kostićeva.

Na kraju, pevačica se osvrnula i na zlonamerne priče i sumnje da je verenik zapravo prevarant koji je samo iskorišćava. Kroz osmeh je demantovala te navode, ističući koliko joj Kasper zapravo pomaže u poslu i vođenju modernih društvenih mreža.

"On mene iskoristio? Ako ćemo tako, pre sam ja njega iskoristila, nego on mene," istakla je Mina kroz osmeh, a zatim detaljnije pojasnila zašto on njoj više pomaže: "On meni pomaže za sve što je povezano sa mojim poslom. Ja baš ne baratam dobro ni sa Instagramom, ni sa TikTokom. On me je uputio u sve, on radi sve oko toga i pomaže mi. Tako da na neki način sam ja ta koja je dobila više, nego on - govorila je pevačica za Hajp.