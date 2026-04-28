Anita Stanojlović pala je u nesvest usled rasprave sa bivšom partnerkom Jovanom Tomić Matorom.

Anita je sve vreme sedela tokom rasprave, a ona je u jednom trenutku ustala, nastavila sa raspravom, a potom se odjednom sručila na pod.

Luka Vujović joj je odmah prišao, udarao joj blage šamare da je osvesti i vikao: "Daj vode, daj vode. Otvorite vrata".

Čeka dete sa Lukom

Nakon što je Milan Milošević nedavno u Elitu 9 uneo test za trudnoću, a onda ugledao dve crtice, voditelj je Aniti saopštio da je trudna.

Kako ona i njen partner Luka nisu bili potpuno sigurni u rezultate prvog testa, Anita je odlučila da uradi još jedan kako bi potvrdila rezultat.

Kada je i ponovljeni test pokazao dve crte i potvrdio trudnoću, Luka je momentalno počeo da plače "kao kiša", dok Anita Stanojlović nije mogla da sakrije činjenicu da je u potpunom šoku kada je u Zadruzi 9 Eliti saznala da je u drugom stanju.

Inače, Anita Stanojlović otkrila je u rijalitiju kako je prošle godine zatrudnela sa partnerom Stefanom, nakon čega je prekinula trudnoću.

- Mi smo se pomirili u aprilu i ja sam saznala da sam trudna. Tada sam imala stalno neke faze depresije, pila sam tablete, baš sam bila loše, nikako nisam mogla da zadržim to dete - rekla je Anita koja je ušla u žestok sukob sa voditeljkom.