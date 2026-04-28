Slušaj vest

Neda Ukraden danas se pojavila na jednom događaju, pa je pre okupljenim novinarima govorila o raznim situacijama u životu. O pesmama, uspesima, krađi ali i kreditu i dugovima. Pevačica se dotakla i Vesne Zmijanac i Zorice Brunclik.

- Devedesete i dvehiljadite godine su godine krađa i to je tako. To pre nije moglo. Dešavalo mi se da čujem svoju pesmu na bugarskom, čula sam i da je pesma snimljena i u Albaniji. Ja kao izvođač nemam ništa od toga. Platila autore, uložila u pesmu, proslavila pesmu i - nikom ništa- rekla je pevačica za Mondo.

Neda je istakla da je takvo iskustvo za svakog muzičara neprijatno, ali s druge strane joj je jasno da to može da se posmatra i kao kompliment, jer znači da pesma nešto vredi.

O dugovima

Na pitanje da li je ona nekada morala da se zaduži da bi snimila pesmu, Neda je izjavila da se to njoj nikada nije desilo.

- Produžavam svoju karijeru dobrim pesmama. Nikada ne zapadam u kredite i dugove, jer radim samo ono što sebi mogu da priuštim. Od automobila do pesama. Sad je neko drugo vreme, teško je davati savete, moj recept za trajanje je dobra pesma, voditi računa o sebi i svojoj pojavi, biti dostojan te scene. Pitanje je šta želite, da trajete, da to bude jedan ozbiljan posao kojem se posvetite.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Neda Ukraden večeras, 5. novembra, održava veliki koncert u srpskoj prestonici, u MTS Dvorani Foto: Antonio Ahel/ATAImages

O Vesni Zmijanac

Dala je svoj sud i o komentarima na račun koleginice Vesne Zmijanac.

Nisam čula takve komentare o Vesni Zmijanac da je ovo početak kraja njene karijere. Ona je žena pokazala i dokazala da traje i ima sjajne pesme. Ljudi je vole. Neka je zdravlje posluži da izdrži koncert. To je veliki posao i za poštovanje.

Neda ističe da je zahvalna zbog svega.

- Toliko sam stvari uradila. Želim samo da moju porodicu zdravlje posluži, da to divnoj deci, mojim unucima pokušam da pomognem koliko mogu u njihovom obrazovanju, da se sećaju bake u najlepšem svetlu. Treba deci da ostavim trag, da se ne stide, da budu ponosni na moje pesme, koncerte, to nešto što sam stekla. Pametna su i radoznala deca, niko im ništa ne nameće - rekla je Neda za Blic.