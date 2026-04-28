Učesnicima rijalitija "Elita 9" od samog početka jasno su predstavljena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima. Produkcija je, kako bi dodatno naglasila važnost discipline i međusobnog poštovanja, postavila vidno istaknute plakate na više lokacija unutar imanja, na kojima su detaljno navedena pravila koja svi takmičari moraju da poštuju.

Ova pravila obuhvataju zabranu fizičkog nasilja, vređanja, uništavanja imovine, kao i obavezu održavanja reda i korektnih međuljudskih odnosa.

Međutim, uprkos jasnim smernicama i čestim upozorenjima od strane produkcije, pojedini učesnici povremeno odluče da prekrše pravila, što za sobom povlači ozbiljne posledice. Takve situacije neretko izazivaju tenziju u kući, ali i reakciju Velikog šefa, koji je zadužen za održavanje reda i pravičnosti u takmičenju.

Najnoviji incident koji je uzburkao javnost dogodio se kada je Bora Santana napravio ozbiljan haos na imanju. Tokom žestoke rasprave sa Jovanom Tomić Matorom, situacija je izmakla kontroli, te je Bora u naletu besa nasrnuo na nju i udario je u ruku. Ovaj čin predstavlja grubo kršenje osnovnog pravila rijalitija koje strogo zabranjuje svaki vid fizičkog kontakta agresivne prirode.

Velika kazna

Reakcija produkcije bila je brza i odlučna. Veliki šef je, u skladu sa pravilima, doneo odluku da Bora Santana bude strogo kažnjen oduzimanjem čak šestomesečnog honorara. Ova kazna spada među najteže finansijske sankcije koje učesnici mogu da dobiju i jasno šalje poruku da nasilje neće biti tolerisano ni pod kojim okolnostima.

Ostaje da se vidi kako će se ova situacija odraziti na odnose među učesnicima, ali i na Borin dalji boravak u rijalitiju. Publika sa velikim interesovanjem prati razvoj događaja, dok produkcija nastavlja da insistira na poštovanju pravila kao osnovnom preduslovu za ostanak u takmičenju.