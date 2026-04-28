Natalija i Sani Trik FX među prvima su stigli na konferenciju za medije povodom festivala „Youth Stars“.

Iako je veče počelo prisno, uz poljupce i zagrljaje pred kamerama, u jednom trenutku pevačici je zasmetala suprugova pažnja što je zabeleženo pred kamerama.

„Šta ti je, čoveče?": Natalija iz Trik FX-a planula na muža i napravila scenu pred svima.

Sani Trik FX progovirio o svađi sa Ksenijom Pajčin: Izneo istinu nakon 20 godina, priznao da su postojali klanovi Izvor: MONDO



Ipak, nastavili su veče u opuštenijem tonu, pa su se dotakli i tema koje već mesecima izazivaju pažnju javnosti.

Mnoge je zanimalo da li je zaista postojala svađa sa pokojnom Ksenijom Pajčin, a Sani je sada prvi put govorio o tome i otkrio detalje.

„S jedne strane bio je Đogani Fantastiko, s druge Beat Street, a Ksenija je igrala s njima. Nadmetali smo se kao u filmovima ko će biti bolji i atraktivniji. U jednom trenutku ona me stalno gura laktovima, ja igram, ona opet… pitam je šta se dešava. Tada su postojali ti ‘klanovi’“, ispričao je Sani.

Na pitanje da li je možda sve pogrešno protumačio, bio je jasan:

„Ksenija je bila borbena, ali kasnije smo postali najbolji prijatelji.“

Nakon toga, Natalija je govorila i o kritikama koje su dobili zbog nove pesme „Do ja*a“, pa je otkrila sa kakvim se komentarima suočavala zbog provokativnog teksta.

