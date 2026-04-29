Slušaj vest

Daru Bubamaru bliski prijatelji su izdali pustivši njenu glasovnu poruku u javnost. Pevačica je nekom od svojih prijatelja poslala poruku gde govori o tome da je imala burnu noć sa muškarcem.

Međutim, i ako se mediji nisu bavili glasovnom porukom pevačice, društvene mreže su bile preplavljene njenom glasovnom porukom. S obzirom da Daru imamo često prilike da sretnemo na snimanju Zvezde Granda, pre dva dana smo se sreli sa njom, a ona je progovorila o snimku koji kruži mrežama

Ubrzo nakon njene izjave opet su korisnici mreža poveli polemiku o tome ko bi mogao da bude taj čuveni muškarac sa kojim se pevačica sjajno provela, a onda su se povajile priče da je u pitanju učesnik Survajvera, Boris, ali to do sada nije potvrđeno.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Boba Nikolić

Pevačica se opet juče pojavila na snimanje emisije i tada je upitana da li prati Survajver, na šta je ona odgovorila:

- Ljubim vas, žurim, kasnim na snimanje - rekla je Bubamara.

Ono što je zanimljivo je da se Boris juče oglasio na svom Instagram profilu. On se snimao u kolima, a u pozadini se čula pesma "Opasan", jedan od velikih hitova Bubamare.

Boris Vidović se snimao u kolima, dok sluša Darinu pesmu, a u opisu je napisao "kažu svašta" čime je dodatno podgrejao sva ova nagadjanja.

1/11 Vidi galeriju Boris Vidović Foto: printscreen/instagram/sportyris

Nekad je bilo od 4 do pola 7 sad je duže

Pevačica je kratko prokomentarisala ceo slučaj, ističući da se time bavi njen pravni tim.

- Moj advokat i kancelarija rade na tome da se utvrdi kako je to dospelo do medija, zato što je to stara poruka, ali je žalosno. Ja sam im godinama pomagala.

Ljudi su ljubomorni, uspešna sam, majka, dobar čovek, imam i lepog dečka. Umesto da su nešto radili od četiri do pola sedam, bolje da su uživali. Nije mi ni malo bilo prijatno, to je izdaja. Ljudi su jako zli, rekla je Dara.

Ona je dodala da joj, uprkos svemu, nije bilo prijatno što je poruka dospela u javnost, ali i da je u određenoj meri situacija izazvala i reakcije javnosti.

- U svakom slučaju, drago mi je da sam nasmejala naciju. Nekad je bilo od četiri do pola sedam, sad je malo duže - poručila je pevačica kroz osmeh.

Kurir.rs