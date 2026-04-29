Dara Bubamara trenutno je jedna od najaktuelnijih ličnosti sa javne scene. Njena glasovna poruka gde prijateljici prepričava kako je provela lepo veče sa nepoznatim muškarcem obišla je region, a sada se oglasio i Jovan Radulović Jodžir koji je objavio sliku sa Darom staru skoro 3 decenije. 

Na fotografiji se nalaze on, njegov otac i Dara Bubamara.

- Od četiri i po pa do sedme godine sam ovako gledao u tebe moja Daro Bubamaro", napisao je on, uz nekoliko emotikona koji šalju poljupce, a zatim kratko i jasno dodao: "Legenda najveća."

"Moj tata je bio s Ksenijom Pajčin"

Influenser Jovan Radulović Jodžir je nedavno u jednom svom intervju ispričao priču o poznanstvu njegovog oca i pokojne pevačice Ksenije Pajčin.

Dara Bubamara u žiži

- Majko izvini, ali jeste tako. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo pričam ono što su pričali ljudi. Jeste to je bilo kada je Ksenija došla tad u Herceg Novi, 'Sunčane skale' su u pitanju, tada je grupa 'Luna' nastupala sa pesmom 'Devet i po nedelja'. Tada je moj tata bio u žiriju. Ne - lažem, bio je iza žirija, pre toga se čuo sa mojom majkom i kaže joj: 'Možda idem, možda ne idem', ali tu je bila Ksenija. Moj otac je tad zakupio Titovu vilu", pričao je on, pa nastavio:

Jovan Radulović Jodžir

- Moj otac je tada vozio Mercedes S klasu i slomio je onu antenu od Mercedesa, bila je ona velika antena i sedi prvi red iza žirija. Kaže onom kranisti da ne prolazi kranom jer će da ga vidi. Mi kući na Zabjelo, gledamo ja, majka i sestra. Kranista se nešto zaneo i prošao onim kranom ovako, a gospodin Rajko sedi ovako, a Ksenija do njega naslonila mu glavu tu. On onom antenom čuka onoga i viče Luna 12. Ja koji vičem majko eno ga tata, nisam ga video 2, 3 meseca. Ona dolazi ovako i veli 'je**la sam ti majku sad'", izjavio je Jovan Radulović na Hajp.

