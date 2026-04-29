Rada Manojlović, svojevremeno je ispričala koliko joj je pomogla Lepa Brena na početku karijere. Njen kolega iz iste sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Cobe je sada u jednoj emisiji otkrio nove detalje o odnosu Rade i Brene.

Rada je plakala zbog Brene

Cobe je ispričao kako se Rada nakon intervencije rasplakala.

- Dušan Svilar i ja nešto pričamo i kuca Rada Manojlović na vrata. Mi otvaramo, ona počinje da plače. Pitam: "Rado, šta se desilo?", mislim ko zna šta se desilo. Ona mi kažem: "Vidi moje zube". Ja gledam, zubi su prelepi. Tad je bila kod Breninog stomatologa, ona se uplašila da nije dobro, plakala, a ja i Dušan smo umrli od smeha - rekao je Cobe za "Republiku".

Rada Manojlović

"Lepa Brena mi je pomogla"

Rada je svojevremeno ispričala kako joj je Lepa Brena pomogla, te je u više navrata isticala da posle intervencije ima savršene zube.

- Možda se nečega nisam setila pa nisam pomenula, inače ništa nije zabranjeno da se kaže. Meni je i Brena pomogla. Ona mi je recimo odvela u svoj garderober za snimanje mog prvog novogodišnjeg programa i rekla mi: „Biraj šta ćeš da nosiš.“ To je lepo, tako pamtim te ljude. Takođe svi znaju da su nam oni uradili i zube, ta prva estetska korekcija zbog lepšeg izgleda. Oni su nam pomogli kao što biste i vi nekome pomogli ko nema da obuče haljinu – kazala je Rada.

Lepa Brena

