"RADA MANOJLOVIĆ JE PLAKALA ZBOG LEPE BRENE" Pevačica kaže da joj je starija koleginica pomogla, kolega otkrio nove detalje
Rada Manojlović, svojevremeno je ispričala koliko joj je pomogla Lepa Brena na početku karijere. Njen kolega iz iste sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Cobe je sada u jednoj emisiji otkrio nove detalje o odnosu Rade i Brene.
Rada je plakala zbog Brene
Cobe je ispričao kako se Rada nakon intervencije rasplakala.
- Dušan Svilar i ja nešto pričamo i kuca Rada Manojlović na vrata. Mi otvaramo, ona počinje da plače. Pitam: "Rado, šta se desilo?", mislim ko zna šta se desilo. Ona mi kažem: "Vidi moje zube". Ja gledam, zubi su prelepi. Tad je bila kod Breninog stomatologa, ona se uplašila da nije dobro, plakala, a ja i Dušan smo umrli od smeha - rekao je Cobe za "Republiku".
"Lepa Brena mi je pomogla"
Rada je svojevremeno ispričala kako joj je Lepa Brena pomogla, te je u više navrata isticala da posle intervencije ima savršene zube.
- Možda se nečega nisam setila pa nisam pomenula, inače ništa nije zabranjeno da se kaže. Meni je i Brena pomogla. Ona mi je recimo odvela u svoj garderober za snimanje mog prvog novogodišnjeg programa i rekla mi: „Biraj šta ćeš da nosiš.“ To je lepo, tako pamtim te ljude. Takođe svi znaju da su nam oni uradili i zube, ta prva estetska korekcija zbog lepšeg izgleda. Oni su nam pomogli kao što biste i vi nekome pomogli ko nema da obuče haljinu – kazala je Rada.
