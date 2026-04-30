Aco Pejović danas je jedan od najpopularnijih pevača u regionu, ali put do estradnog vrha nije bio nimalo lak.

On je još kao dečak zavoleo muziku, a zbog školovanja u Srednjoj muzičkoj školi je sa 14 godina napustio svoj porodični dom. Iz rodnog Prijepolja preselio se u Podgoricu gde je živeo u đačkom domu daleko od majke Anđelke i oca Isidora, koji su tada radili u Tekstilnom kombinatu „Ljubiša Miodragović".

Mučan period

Ovog perioda on se prisetio u emisiji "Iz profila" kod voditeljke Vesne Milanović.

- To je za mene negde bio mučan period. Dom je bio oronuo, hladan, sa sobama gde je bilo po 6,7 ljudi i zajednička kupatila. Ali Bože moj, sve zbog muzike. Nisam plakao, ali su mi noći bile teške. U gradu si gde nikoga ne znaš, ali aposlutno nikoga. Treba da se snađeš, da izguraš tu priču zbog koje si došao - prisetio se Aco Pejović koga je majka u domu posetila samo jednom.

- Nisam mogao da nosim hranu u dom jer nije bilo mesta gde da je držim. Baš je bilo kao u vojsci. Sećam se da je majka nakon što me je posetila tamo jednom prilikom, otišla kući u suzama. Onda se posle deset dana otac pojavio i rekao: "Moram da ti promenim dom. Majci se ne sviđa u kakvim uslovima živiš".

Smrt roditelja

Smrt majke Anđelke i oca Isidora za njega je bio najveći životni udarac.

- Najveći udarac je bio njihov gubitak. Njih dvoje su u tri godine otišli jedno za drugim. To mi je bilo najteže - ispričao je Pejović u emisiji "Na liniji života sa Nemanjom", pa dodao da se i dan danas uhvati za telefon da okrene roditelje.

- I danas, kad izađem da prošetam, ja se uhvatim za telefon da okrenem majku ili oca. Imao sam tu naviku, da dok šetam, pričam sa njima. Postoje mnoge stvari koje im nisam rekao... Žao mi je što neke stvari nisu dočekali. Eto, nisu dočekali da vide unuke koje su postale uspešni ljudi. Teška priča.

Ostao bez jednog brata

Podsetimo, Aco je jednom prilikom ispričao i kako je 1976. godine ostao bez jednog brata kad je njegova majka, koja je nosila blizance, greškom lekara donela na svet samo jedno dete.