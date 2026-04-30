Mnogi pevači žele da rade romska veselja jer kako mnogi kažu upravo na ovim slavljima se mogu zaraditi najveće pare.

Muzičar, voditelj i trenutni učesnik "Elite" Bora Santana je jedan on onih koje angažuju za ulogu domaćina na ovim veseljima, a svojevremeno je u razgovoru za Kurir otkrio sve detalje o romskim veseljima i anegdote koje je za sve ovo vreme prikupio dok ih je snimao.

Kako izgledaju romska veselja?

- Romska veselja su vrlo specifična i posebna sama po sebi. Svaki gazda koji pravi veselje, bilo da je u pitanju svadba krštenje, babine ili neka druga vrsta želi da sve da bude po njegovom, a sve zavisi od običaja iz kog su kraja Romi, da li su vlaški, banatski, čergari, kovački. Uglavnom oni gledaju da njihovo veselje bude najbolje i ako su oni ispoštovali nekog na tim darovima, gde su odneli po par hiljada evra, da njima te pare moraju da se vrate čak i duplo. To sve tako ide u krug.

Da li se dešavalo da im se ne vrate pare?

- To se desilo na jednom veselju u Beču. Jedan čovek je ženio sina, a nije mu se pojavilo jedno 50-60 ljudi, od kojih je 30 bitnijih zvanica kojima je on dao velike darove. To ga je strašno iznerviralo i on je jednog gosta zvao nasred svadbe kad su bili darovi i pričao je na mikrofon da svi čuju kako ga je izblamirao. Govorio je da treba da ga bude sramota jer se nije pojavio.On je njemu što je najgore, možda i poslao novac ali ga nije ispoštovao jer se nije pojavio. Njima je to bitno. Napravio je problem jer se nije pojavio. Darovi su kod njih jako bitne stvari, jer oni žive za ta veselja.

Foto: printscreen/Youtube/Balkanska veselja

Da li se dešavalo i da se sukobe?

- Dešavalo se da se sukobe dve strane prijatelja, od mladinih roditelja, familija njena ako nisu oni darovali među prvima, tu ispadne haos i svađa.To je na primer kod banatskih roma. Ali, uglavnom na tim veseljima bude novca, ispoštuju se svi. Sada manje troše nego što je to bio slučaj ranije. Ima veselja bogatih, ali nije kao što je bilo ranije.

Odakle im pare za veselja?

- Oni uglavnom svi rade. Imaju svoje firme za čišćenje u inostranstvu. Mnogo para zarađuju, jer to su ljudi koji po 15-20 godina žive tamo. To je unosan posao. To su uglavnom ljudi koji žive za ta veselja i hoće da pokažu svoje bogatstvo.

Da li ste imali neprijatno iskustvo sa domaćinima?

- Ja lično nisam imao neprijatno iskustvo, ali dešavaju se neprijatne situacije zbog muzike. Jako im je bitno da se ispoštuje redosled. I uvek treba da postoji čovek koji će da vodi ta veselja, taj red muzike. Da li je to kum kod njih, ili neko od nas ko vodi program, kao što sam ja radio. To treba kalkulisati i napraviti dobar redosled. Na veseljima na kojma sam ja bio uvek se sve lepo završi.

S kim ste sarađivali sa estrade?

- Sa celom estradom sam sarađivao. Radio sam i sa Teom Tairović, Cecom Ražnatović, a najbolja saradnja mi je bila sa Janom Todorović.

Foto: Kurir/Srđan Zelembaba

Mnogi kažu da Ceca ne dozvoljava da je snimaju na romskim veseljima. Da li je to istina?

- Na veselju u Pančevu sa gazdom je bila sve vreme na bini. Ja sam bio tu, slikala se sa njim, ali nije sa gostima. To je jedino nije korektno. Gazdu je ispoštovala, a goste nije. Čim dođeš na to veselje i uzmeš tolike pare, trebalo bi da ispoštuješ te ljude. Mene su zvali iz Begrada, lično su mi zabranili da snimam Cecu, ali ja sam namerno snimao. Kad mi neko kaže nemoj, ja to namerno uradim. Meni je jedina neprijatnost bila na Romskom balu sa Cecom. Lukas je na primer dozvolio da ga snimaju, dok ona nije. Izuzev te situacije, nikad nisam imao ni jedan problem. Svi pevači su me uvek ispoštovali, kao i ja njih. Od Đanija, do Slobe Radanovića, Bađija, to je sve uvek bilo na nivou.

Koliko je najviše para potrošeno na veselju?