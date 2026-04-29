Pevačica Aleksandra Stojković Džidža je u mlađim danima umela ozbiljno da birne svoje roditelje, pa se setila mladosti i trenutaka kada je nepromišljenim ponašanjem zabrinula oca Dragana Stojkovića Bosanca i majku. Roditelji su Džidžu strogo vaspitavali, ali ona kroz osmeh priznaje nikada nije dobila prave batine.

Ignorisala pozive

- Nije me tukao, nego se ono prosto desi ta neka vaspitna. Ili on ili keva. Ko se prvi zaleti na vrata kako uđem - rekla je pevačica.

Okidač za reakcije njenih roditelja bili su upravo njeni česti noćni izlasci, kao i ignorisanje poziva. Bosanac je zajednos a suprugom, Aleksandrinom majkom, tražio da se Džidža vrati kući mnogo ranije nego što je njoj to odgovaralo. Ona se zbog toga prisetila anegdote koja se dogodila u mlađanom dobu.

- Bila je situacija da se ja ne javljam na telefon. Tada sam imala prvu Nokiu, prvi telefoni, ja se ne javljam. Ja sam na žurci, rođendanu, ja se veselim. Šta me sad zovete da idem kući? Ja neću kući! A to je nekako, tada su mi lomili krila za moje izlaske... Zašto ja ne mogu da ostanem do 5 ujutru kao i svi drugi, nego moram kući da budem u 1, do 12 kao Pepeljuga - izjavila je ona.

Zahvalna na "ćuškama"

U tom periodu joj je roditeljska strogost teško padala, mada, iz sadašnje perspektive situacija je znatno drugačija. Gostujući u jednoj emisiji, Džidža je priznala da je zahvalna na povremenim roditeljskim „ćuškama” jer je to oblikovalo njene današnje navike.

- Sada sam im zahvalna možda malo zbog tih stvari. Zato što nekako naučila sam da volim da sam kod kuće. Pogotovo kad živiš sam, sve više vremena provodiš sam kod kuće. Budeš srećan sam sa sobom - zaključila je Džidža.

"Ponosna sam što mi je otac pomogao"

Podsetimo, u emisiji Divan šou otkrili su nepoznate detalje o međusobnoj podršci.

- Od koga će moje dete naučiti zanat, ako ne od mene i kome ću ja pomoći, ako ne detetu? - upitao je Bosanac, na šta je Džidža dodala

- Zbog čega ljudi uopšte osuđuju? Biću malo oštrija. Ja sam jako ponosna na to kad kažem otac mi je pomogao i otac mi je otvorio vrata. Bolje da mi je tata otvorio vrata, nego mafija. Volim što ne moram da se pravim, nego lepo kažem, tata mi je pomogao - rekla je Džidža.

