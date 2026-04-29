Relja Torinno, pevač, tekstopisac i jedan od osnivača izdavačke kuće Generacija Zed, objavio je album simboličnog naziva "Ljudi su opet na Mesecu“, i to u trenutku kada svet ponovo gleda ka Mesecu.

Na ovaj način, regionalna trap scena dobila je potpuno novi projekat.

Bivša umešana u sve

Posebnu pažnju privukla su gostovanja na albumu. Među saradnicima se našla i pevačica i influenserka Teodora Popovska, sa kojom je Relja nedavno bio u vezi. Njihov odnos već neko vreme izaziva interesovanje javnosti, pa su se nakon objave albuma pojavile spekulacije o tome da li su lična iskustva uticala na tekstove ili je reč o profesionalnoj saradnji nakon raskida.

Teodora Popovska i Relja Torino ostali prijatelji posle razlaza Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić

Na projektu učestvuje i glumac Srđan Žika Todorović, što predstavlja neuobičajeno povezivanje muzičke i filmske scene.

Reakcije publike na društvenim mrežama već su brojne, a komentari se kreću od pohvala produkcije do tumačenja simbolike i poruka u pesmama. Svakako da spekulacije o njegovom odnosu sa Teodorom ne manjkaju. Mnogi misle da je reč o pomirenju, dok drugi misle da je u pitanju profesionalna saradnja.

Ovo nije prvi put da slušaoci u Reljinim tekstovima pronalaze šira značenja, ali ostaje da se vidi kako će novi album biti prihvaćen i kakav će trag ostaviti na regionalnoj sceni.

Album je predstavljen kao izdanje sa osam pesama i izraženom ličnom tematikom. Sam autor naveo je da se „stari Relja vraća“, što deo publike tumači kao povratak prepoznatljivijem, sirovijem zvuku iz ranijeg perioda njegove karijere.

