Slušaj vest

Javnost već uveliko priča o navodnoj aferi između Sofije Janićijević i izvesnog Daneta (70). Ona, međutim, demantuje da su bili u ljubavnom odnosu iako postoje dokazi. Sada je došlo do sukoba između Jovane Cvijanović i Sofije, kada je pevačica priznala da zna još informacija o Janićijevićkinom privatnom životu.

"Razvlači te deda od 70 godina"

Jovana je isprva zapretila Sofiji da povede računa šta priča javno, budući da zna škakljive informacije o njoj.

- Za razliku od tebe ja sam bila sa imenima, dok tebe razvlači deda od 70 godina. Dođi sebi da ja ne bih progovorila ko si i šta si. Ja sam prva objavila tebe i Atmira Albu. Bolje ti je da se kontrolišeš. Ti nisi kompetentna da govoriš. Držiš se u piceriji za ruku i ljubiš sa dedom koji ti je kupovao gaćice. Ja sam obezbeđena, imam svoj posao. Bolje ti je da ćutiš i da češljaš plastičnu kosu - rekla je oštro Jovana.

1/5 Vidi galeriju Jovana Cvijanović Foto: Printscreen, Prinscreen Pink, Nemanja Nikolić

- Ja bih volela da progovori Jovana jer je sveznalica - rekla je Sofija.

- Ja sam sve crno na belo iznela, bolje ti je da ćuti. Vrati se kod dva brata koja su te j***la u lokalu. To si ti, a ovo sam ja - rekla je Jovana.

Sofijina mama bila u policiji: Odreći ću je se

Podsećamo, majka Sofije Janićijević, Brankica, odlučila je da prvi put progovori o aktuelnim dešavanjima iz Elite 9. Javnost su preplavile fotografije, a i snimak na kojem se vidi da Sofija razmenjuje nežnosti sa izvesnim Danetom (70), a njena majka je rekla da je spremna da se ćerke odrekne ukoliko je to istina. Tim povodom, ona se oglasila za Blic.

Brankica tvrdi da je Dane fan njene ćerke, te kaže da ga je i sama upoznala kao i da je bio u njihovoj kući, ali da između njega i Sofije nema ničega.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Instagram

- Ja sam zgranuta, ne mogu da verujem. Čovek se predstavljao kao fan, podrška... Slao je garderobu. Videli su se dva, tri puta. Tu je bilo mnogo ljudi, svi su se slikali sa njom i evo na kraju gospodin Dane šalje kojekakve gluposti da je ona verena za njega.Kada bih ja znala da je moja ćerka verena za čoveka od 68 godina ja bih je zadavila. Bila sam u policiji i opet sam prijavila, to sam i tamo rekla. Ne verujem niti znam za to - rekla je ona, pa se osvrnula na komentare da je njena ćerka samo koristila starijeg čoveka koji se prestavlja kao njen verenik.

- Pa on je dobrovoljno slao garderobu, niko ga nije vukao za rukav da joj šalje novac dok je bila napolju i dok nije dobila novac od honorara. Inače, devojka je dala hakeru svoju šifru sa Instagrama, a on je to iskoristio i dok je bila napolju je zamenio, ali nije. Telefon je kod mene i vidim da su poruke pisane i brisane i primetila sam da neko ulazi na njen profil. Zamenila sam šifru i mislim da su iskoristili to i da su pisali poruke u njeno ime. Devojka od 27 godina da piše "srce i dušo", pa gde to ima? Nije ona neka kalaštura, ona je jedinica i ima sve. Ostala sam bez teksta, ne znam šta da kažem. Prijavila sam sve u policiju, advokatu sam dala prepiske.

BONUS video: