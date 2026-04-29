Ana Ćurčić (50) stekla je veliku popularnost tokom učešća u rijalitiju "Zadruga 2", kada je dospela u žižu javnosti zbog skandala sa tadašnjim nevenčanim partnerom Zvezdanom Slavnićem, koji ju je u programu prevario sa Anđelom Đuričić. Tom prilikom, Ana je iznela potresne tvrdnje o njihovom odnosu, navodeći da je preživela nasilje, dok se u poslednje vreme povukla iz javnosti i retko se oglašava.

Ana je uvek vodila računa o svom izgledu i redovno je trenirala, a sada se uslikala dok je pozirala u helankama i oduševila sve zategnutim telom.

Terao je da spava sa njim da je ne bi tukao

Ana je jednom pilikom ispričala detalje torture i nasilja koje je trpela od strane Zvezdana. Milionski auditorijum je postao nem nakon njenog priznanja.

Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić doživela je udes, ali, srećom, prošla je bez povreda, što se može zaključiti iz njene objave na Instagramu

- Ja sam uvek radila, ostavljala novac za život, porodicu, decu. Nikad nisam dovela decu do toga da nemaju. On prosto nametno to da ja moram nekako da kupim taj mir. On je ovakav, sad ću da kažem. Kad izgubi tim, onda su tu šetnje po kući, ja ga smirujem, onda kreće priča tužna o njegovom životu, onda on očekuje da ću ja za dan, dva, tri da se snađem, da uzmem od mame pare... Ako to ne uradim, onda on mene napadne jer je to očekivao - kako me nije sramota što to nisam uradila... Nisu se sve scene završavale fizičkim nasiljem, ali jesu psihičkim. To je ozbiljna tortura. A dosta situacija se završavalo nasiljem, čupanjem za kosu, udarcima. Bilo je dosta toga, ali pamtiću dve scene, scena kad sam dobila batine, pa sam posle toga morala. Udari te, pa te mazi, pa te tri puta udari, pa te neguje. Onda dođeš na kraju u situaciju kad te udari, bije, izmaltretira, ti moraš da mu kažeš izvini. Bilo je nasilje, pa mi je rekao: "Budem li te sad video da si plakala, da si Boško Buha...". Rekao je da je najbolje što mogu posle toga da spavam sa njim, ako ne, tek će mi pokazati. I ja sam to uradila - ispričala je Ana tada.

Lagala majku i prijatelje

Ana nije krila kroz šta je sve prošla u bolnom odnosu sa njim.

- Ja sam deci sve priznala. Lagala sam i prijatelje i majku. Nikada nisam tražila pomoć da me neko spase. Moja mama je pokušavala, pokušavala je njegova mama. Tražila sam pomoć od bivšeg supruga, od prvog momka... Posle mu se nisam javila. Prodala sam stan koji sam adaptirala, posle toga sam kupila kuću, koju sam isto prodala. Bila je teška situacija, radila sam na rampi na putevima, Moka mi je našao taj posao. Moja mama nije bila za to da prodam tu kuću, ja sam to uradila. Htela sam da izvrtim taj novac, jer sam sposobna da napravim novac. Znajući sa kim imam posla, stavila sam novac ispod dušeka, on me je ujutru probudio, plakao i rekao da ga je potrošio. Jednom sam mu dala novac da mu pomognem, kad sam se raspitivala kod tog čoveka, on me je tukao. Verovala sam tom čoveku, pošteno radi. Saopštila sam Zvezdanu da sam bila kod čoveka, da mi je pokazao svesku, on mi je rekao: "Kako me nije sramota da ga proveravam?". On ume da te pusti po pet dana da se opustiš, kao ljut je, ćuti i samo na jednoj sitnici se istrese. Kad nije po njegovom, tj. šta on očekuje u svojoj glavi, a ni ne kažem, dolazi do toga - rekla je Ćurčićeva ranije.

