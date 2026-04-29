Nakon pomirenja bivših rijaliti učesnika Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, oglasio se njegov otac, Đuro Sinđelić, koji je podelio svoje mišljenje o njihovoj obnovljenoj vezi.

"Barem troje unučadi"

Gastozov otac prokomentarisao je pomirenje između Anđele i Nenada, otkrivajući da bi voleo da dobije barem troje unučadi, te izrazio nadu da će njihova veza trajati i doneti sreću.

- Anđela i Nenad su nekoliko puta raskidali i drago mi je da su ponovo zajedno. Ja bih iskreno voleo da mi ona rodi tri unučeta, dobra je to crnogorska porodica - priča Gastozov otac.

Đuro je istakao da njegov sin važi za muškarca koji uvek voli da pogleda lepu ženu, ali da mu to nikada nije smetalo, jer smatra da je to deo njegove prirode i karaktera.

- Nenad voli da pogleda sa strane. Sećam se jedne Marije koju je on mnogo voleo, velika je to ljubav bila. Ipak, Anđela je super, ali videćemo koliko će to da traje - rekao je on za Blic.

"Rodiće mi decu"

Podsetimo, posebnu pažnju je izazvala Gastozova rečenica gde je rekao da će mu roditi decu, te zbog toga mnogi fanovi sumnjaju da je Anđela u blagoslovenom stanju.

Oni nisu skidali osmehe sa svojih lica, izgleli su nikad srećnije nakon pomirenja. Njihova ljubav je ipak pobedila sve prepreke.

Podsetimo, nedavno je u javnosti odjeknula vest da se sumnja da je Gastoz pronašao novu devojku, izvesnu plavušu koju je kačio na svom Instagram profilu, te je sada ovo oglašavnje još više šokiralo javnost.

Zaveo i Ružicu Veljković

Gastoz je široj publici postao poznat 2015. godine, kada je učestvovao u rijalitiju „Parovi“. Tada je bio u vezi sa Zoricom Dukić, koja je u tom šou programu odnela pobedu, a osvojeni novac uložila je u sopstveni kozmetički salon, kojim se i danas bavi.

U ovom formatu Gastoz se zabavljao i sa kontroverznom učesnicom Ružicom Veljković, koja je takođe bila pobednica ovog rijalitija. Bavila se kratko i pevanjem, a onda se udala za doktora, rodila mu ćerku i povukla iz javnosti.

Na njega pala i Goga Gačić

Zanimljivo je da se Nenad na početku rijaliti karijere zabavljao i sa pevačicom Gogom Gačić, koja je tada bila deo grupe "Đavolice".

Kako se pisalo, Goga se pojavila kao pevačica u rijaliti formatu "Parovi" kada je pomenuti jutjuber pao na njenu lepotu i šarm, te se nije smirio dok je nije osvojio. Ubrzo su nakon susreta i uplovili u vezu iako ljubav nije dugo potrajala.

Gorana se potom udala za kolegu Marka Gačića sa kojim ima dvoje dece, a od kojeg se nedavno razvela. Razlog krah braka je to što joj je bio neveran.

- Kada je reč o prevari, da je to prevara samo zato što smo i dalje živeli zajedno. Kad smo došli do toga da je ja prevarim, mi već tada nismo bili zajedno. Greška je samo možda što se taj odnos nije završio na vreme, odnosno kad je trebalo. Možda zbog dece, to je greška možda - ispričao je Marko nedavno za "Blic".

