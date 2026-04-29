"Maske su pale"

- Mnoge su maske pale, istina je došla na videlo posle dve godine. Bilo je svađe, suza, potencijalnih ljubavi. Prva tema: Oprosti mi Milice. Kleknuo je na kolena i molio je Comaru za oproštaj. Žao mu je što je povredio i prevario sa Sofijom. Videlo se da se sj*bao, i meni se izvinio. Druga tema je: "Krva ti je ona kojoj si napravio dete", to je izjavila Sofija. Bez trunke kajanja je opet uvredila i dokazala je da se nije kajala. Obična blamčina i osoba bez trunke ljudskosti. Htela je da mu skine honorare, a nasilnik uopšte nije bio. Samouništenje animir dame je bilo: " Pikirala sam te i osvetila ti se za sve ". Ona je samim tim potvrdila moje reči - rekao je Uroš, pa nastavio.

- Ove sezone je ušla u rijaliti da bi mu se osvetila i ponizila njega i Milicu.. Prisetite se da je prvo htela sa Milanom, ali ta priča nije imala potencijal. Ona sve radi zarad priče, klasičan je folirant. Anita je izgovorila da Aneli treba da pobedi, ukućani su bili u šoku posle svih reči i sukoba. Aneli je izjavila da ga je volela najviše na svetu. Igrala je sa mnom i Janjušem i govorila mi je da ga je najviše volela, a Janjuš nije ostao imun na to. Filip je jutros izjavio da ima emocije prema Aneli i da neće da je kompromituje, a pred emisiju je rekao da je odlepio za Aneli i da je najbolje da se udalje jer veza nema perspektivu, a nakon toga je završio kod Sandre u krevetu. Čim si ustao otišao si kod Aneli da se pravdaš. Asmin i Maja su imali kamp u krevetu, žurku su izbegli. Anđelo i Stanja se muvaju i flertuju. Ona hoće porodicu i decu, a on neku neozbiljniju vezu i tu im se planovi razilaze - zaključio je Uroš.