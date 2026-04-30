Dara je odlučila da se oglasi povodom skandala i intimnih poruka koje su dospele u javnost, naglašavajući da će pravdu potražiti na sudu i tužiti osobe koje su to plasirale. Istakla je i koliko joj znači podrška publike u ovom periodu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U jeku cele situacije, svaka njena objava privlači veliku pažnju. Jednim novim snimkom iz kupatila dodatno je podigla prašinu na mrežama.

Na snimku se pojavila u izazovnom izdanju, ističući svoju figuru i samopouzdanje, dok je uz objavu dodala stih iz svoje pesme.

- Sve sam od nule stvorila - poručila je Dara Bubamara.

Dara Bubamara u kupatilu Izvor: instagram/darabubamara_official

Razočarala se u ljude

Podsetimo, iako se našla u centru skandala, Dara ne mari puno. Ipak, nije krila da se razočarala u ljude kojima je pomagala.

- Hvala Bogu da sam dobila veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam ja dobra i iskrena, koliko verujem ljudima. Mnogo ljudima pomažem, finansiram, plaćam i struju i na kraju mi zbog neke ljubomore zabodu nož u leđa - počela je ona i dodala:

- Zna se ko je to pustio u javnost, moj advokat radi na tome da se utvrdi kako je dospelo do medija. Ta poruka je stara, kako je to sada došlo u medije. Žalosno je, hranite kera da vas ujede - izjavila je pevačica

Podrška kolega

Mnoge ličnosti sa estrade su komentarisale njenu poruku koja je izašla u javnost i napravila opšti haos, a jedne od njih su Marina Visković i Indira Radić.

- Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je neko ko je zaista autentičan i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom - istakla je Marina.

- Nisam preslušala, ne znam ni o čemu se radi. Ja sve informacije dobijem od vas ili na aerodromu ili ovako kada sam negde na nastupu i hvala vam na tome. Uvek mi kažete nešto što ja ne znam, toliko sam neupućena. Dara je vragolasta i neka ona klikće šta god stigne, važno je da je ona dobre energije. Dara je dobra i pozitivna osoba - rekla je Indira Radić.