Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija, Marija Kulić, na svom Instagram profilu je podelila dirljive i emotivne trenutke koji su izazvali veliku pažnju njenih pratilaca. Ona je javnosti otkrila pisma i poruke koje je njen unuk, mali Željko Kulić, poslao svom ocu Ivanu Marinkoviću dok on boravi u rijalitiju.

Foto: Nemanja Nikolic/Kurir, Petar Aleksić

Marija je prvo objavila fotografiju papira na kojem je dečak nacrtao srce i ispisao kratku, ali snažnu emotivnu poruku. Njegove iskrene dečije reči glasile su: "Tata, volim te i ljubim".

Pored ovog emotivnog crteža, Marija Kulić je pokazala i rođendansku čestitku koju je sin Miljane Kulić i Ivana Marinkovića posvetio svom ocu. U toj čestitki, dečak mu je uputio lepe želje napisavši: "Tata, srećan rođendan i sve najlepše u životu želi ti tvoj Željko Kulić".

1/4 Vidi galeriju Mali Željko Kulić poslao Ivanu Marinkoviću dirljive poruke Foto: Preent Screen, Printscreen

"Željko je saznao da ima sestru"

Miljana Kulić dobila je sina Željka sa Ivanom Marinkovićem, koji je tada već imao ćerku Lenu iz braka sa pevačicom Gocom Tržan. Marija Kulić, Željkova baka ispričala je kako je njen unuk saznao da ima sestru, ali da nema potrebe da se njih dvoje upoznaju.

- Sve što je Goca rekla kod Bokija 13 sve se slažem sa njom, ja sam majka imam tri ćerke. Potpuno podržavam njen način razmišljanja. Ivan je mogao da napravi dete i Aleksandri Tetovki i zamlaćenoj Sari pa šta bi ja onda rebalo da da vodim Željka da se upoznaje i da postanemo familija s raznima… Muškarac može da ide od grada do grada da pravi decu to ne mora da znači da ta deca treba da se poznaju - rekla je Marija i dodala:

- Lena je imala 12 godina kad je su Ivan i Miljana bili u rijalitiju. Treba da se razmišlja šta se radi kad su deca u pubertetu, a sa druge strane ni Željko nije tražio da se rodi. Lena i Željko nisu ništa krivi, ali slažem se sa Gocom da nema potrebe da se upoznaju. Velika je razlika u godinama, niti žive u istom gradu... Da je manja razlika pa čisto da se zna da su u krvnom srodstvu.