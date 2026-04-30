Nekada velika muzička zvezda Milan Stanković već godinama živi povučeno, daleko od reflektora i medijske pažnje. Ipak, sve su glasnije priče da bi njegovoj tišini uskoro mogao doći kraj.

Foto: Printscreen

Kako se spekuliše, Stanković navodno u strogoj tajnosti radi na novom albumu i priprema veliki povratak na scenu. O njegovom trenutnom životu progovorila je i Iva Grgurić, koja živi u njegovom komšiluku u jednom od najekskluzivnijih delova Dedinja, ističući da ga često viđa i da vodi miran, povučen život.

- Moja porodica živi na Dedinju i oni su rekli: "On svako veče nešto peva, on vežba, mi ga čujemo". Ja kažem daj Bože da je to nešto, ali... Nadamo se svi - istakla je ushićeno mlada Iva Grujin.

Aktivan na Tiktoku

Inače, Milan je aktivan i na društvenoj mreži Tiktok od nedavno, a u komentarima mu fanovi redovno pišu da se što pre vrati na estradu sa novim pesmama, dok su mnoge njegove kolege nedavno komentarisale da ne znaju gde je on i čime se bavi.

- Milane, svi te čekamo sa nestrpljenjem. Bilo bi jako lepo da se vratiš i sa novim pesmama zaista napraviš pravi bum. Uželeli su te se i stari i novi fanovi, tako da je povratak obavezan - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Kurir.rs/Blic