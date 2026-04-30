Sanela Šaulić, ćerka legendarnog pevača Šabana Šaulića, u braku je sa bivšim fudbalerom i trenerom Zoranom Mirković. Njih dvoje su se venčali u maju 2013. godine, nakon dve godine veze, na skromnoj građanskoj ceremoniji u prisustvu kumova i najbliže porodice. Sanela je tada uzela prezime svog supruga.

Danas Sanela i Zoran obeležavaju 13 godina braka, a tim povodom na zvaničnom Instagram nalogu posvećenom Šabanu Šauliću objavljena je njihova zajednička fotografija uz emotivan opis koji slavi ljubav, porodicu i trajne vrednosti koje ih povezuju.

- Srećna 13. godišnjica braka našoj Saneli i našem Bati - stoji u objavi, a čestitke su se nizale.

Inače, par ima ćerku Unu, koja je rođena u septembru 2013. godine. Sanela iz prvog braka sa bivšim fudbalerom Ivanom Adžićem ima sina Luku.

Iako se retko eksponiraju u medijima, par se često pojavljuje na događajima koji neguju sećanje na Šabana Šaulića.

Ilda o odnosu sa Sanelom

Inače, Ilda je jednom prilikom govorila o odnosu sa sestrom Sanelom i bratom Mihajlom.

- Sanela i ja sada imamo fantastičan odnos, ali kada smo bile male, stalno smo se svađale, jer nije htela nigde da me vodi sa sobom. Zato sam ja prema bratu Mihajlu, koji je sedam godina mlađi od mene, bila potpuno drugačija nego što je sestra bila prema meni. Uvek sam bila tu za njega i ispunjavala mu želje - ispričala je Ilda za "Hit Informer".