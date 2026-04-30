Slušaj vest

Malo toga se zna o privatnom životuMilančeta Radosavljevića, legende narodne muzike koji će 3. jula, u devetoj deceniji života, održati svoj prvi solistički koncert na Stadion Tašmajdan u Beogradu.

Iako nikada nije bio često prisutan u medijima, niti je godinama gostovao na televizijama, Milanče je vredno radio i gradio karijeru na drugačiji način – kroz pesme koje su pronašle put do naroda.

Upravo zbog toga, o njegovom privatnom životu uvek se govorilo malo, ali su njegove numere bile i ostale deo svakodnevnice mnogih generacija.

Milanče Radosavljević Foto: Promo

Čovek iz naroda

Rođen je u selu Barič nadomak Obrenovca, gde i danas živi. Za sebe sa ponosom kaže da je čovek iz naroda – poljoprivrednik i pevač. Pored harmonike, koju je savladao još kao dečak, rano je pokazao interesovanje i za zanate.

Vremenom je, vođen željom da stvara i pravi nešto sopstvenim rukama, postao i vešt kovač. Bez formalnog obrazovanja u tom poslu, sve je naučio sam, kroz rad i iskustvo. U svom domaćinstvu danas ima opremljenu kovačnicu, u kojoj izrađuje i popravlja alat, pre svega za potrebe poljoprivrede, ali i za prijatelje, rodbinu i komšije.

Milanče Radosavljević Foto: Nemanja Nikolić

"Volim da radim"

– Ja nisam školovan čovek da bih otvarao neke radnje ili biroe. Radionicu imam jer to volim da radim, sve pravim sam, samouk sam, naučio sam se sa godinama. Vozim traktor, radim u radionici, malo se bavimo i poljoprivredom. Tako mi prolazi vreme kada ne pevam. Vi sada da dođete kod mene, pitali biste: „Gde je Milanče?“ Zato što sam uvek u starom odelu i radim nešto. Tako mi prolazi vreme, ali tako i odmaram – rekao je Milanče svojevremeno.

