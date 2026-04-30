Milan Dinčić Dinča uživa u skladnom braku sa suprugom Jelenom, sa kojom ima troje dece.

Na obali Save na nadmorskoj visini od 1340 metara, u planinskom naselju Crna Trava, podigao je malu kuću u kojoj porodica najradije provodi slobodne trenutke. Kao veoma posvećen otac, Dinča često sa suprugom vodi decu u prirodu. Iako mališani tamo borave uglavnom kada su vremenski uslovi povoljni, pevač svoj splav posećuje tokom cele godine.

Oaza mira u slobodno vreme

- Meni svakako ne smeta ni kiša, a ni sunce, kada sam pored vode. Šalu na stranu, zaista sam splav napravio tako da mogu veći deo godine da provedem tamo i uživam u pecanju. E sada, dok su deca mala, svakako to nije izvodljivo jer oni imaju svoje potrebe, pa idemo ređe, ali nadam se da će se i to promeniti. Svakako lepo vreme iskoristimo da odemo da uživamo, Vukan je povukao na mene i obožava da peca, dok Jelena radije uživa u sunčanju - govorio je jednom prilikom za Blic Dinča i dodao:

Foto: Printscren Instagram

Kuća na reci kao spas

- Svi naši prijatelji vole da dođu na reku. I dok je bila vanredna situacija, kućica na reci je bila spas. Tu smo mogli da zaboravimo na karantin i da pronađemo svoj neki mir. Kada nam dođu prijatelji, obično ih zanima zašto toliko volim da pecam pa im pokazujem pribor, ribe, neki se i okupaju u Savi, oni hrabriji. A deca ko deca, ne možemo da ih smirimo, samo jurcaju, a Jelena je stalno u panici da neko ne upadne u reku. Muzika, roštilj, ma bude svasta, zaista pun pogodak.

- Čišćenje splava je prvo što radimo čim dođemo. Jelena se plaši insekata i odmah uhvati metlu da skida paučinu, pregleda da nema neke bube, da obezbedi prostor za klince. Onda dok raspakujemo rekvizite, kolica, kantice, ćebiće, pa to je zaista ritual. Onda mogu lagano da zabacim štap i otvorim pivo. Vukan traži da se gricka nešto, bez hrane nigde ne idemo, valjda je tako uvek sa decom. Ako se desi da zadremaju u isto vreme, onda nema ništa lepše od zajedničke kafe u tišini pored reke.

O početku karijere

Pevač i nekadašnji učesnik takmičenja „Zvezde Granda“, Milan Dinčić Dinča, nedavno je otvorio je dušu o problemima sa kojima se suočavao na vrhuncu svoje popularnosti.

Na početku karijere pevač je imao tremu koja je ostavila posledice na njegovo zdravlje, te je otkrio da je imao problem sa povišenim krvnim pritiskom i adrenalinom na samom takmičenju.

- Nisam mogao da verujem da je emisija toliko gledana, da ja nisam nekad mogao da prođem ulicom. Bio sam jednom u Knez Mihailovoj, šetao, i čoveče toliko mi je ljudi prišlo da mi se slošilo. Sigurno ih je bilo dvadesetak da se slika sa mnom, kad se meni zavrtelo u glavi, zamalo da padnem u nesvest