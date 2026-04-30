Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Aco Pejović održaće 16. maja solistički koncert u čuvenoj hali Spens u Novi Sad, a interesovanje publike već sada prevazilazi sva očekivanja.

Poznato je da je svaki Pejovićev koncert u Spensu do sada bio dupke pun, a novosadska publika iznova potvrđuje koliko voli i poštuje rad ove nuzičke zvezde.

Karte se traže iz svih krajeva regiona, što dodatno potvrđuje status jednog od najtraženijih izvođača na domaćoj sceni.

1/3 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Vuk Obradović

Inače, pevač se za ovaj veliki događaj priprema veoma ozbiljno, sa svojim bendom svakodnevno ima probe, angažovao je i veliki broj muzičara kako bi publici priredio veče za pamćenje.

Kako se nezvanično može čuti iz njegovog tima, postoji mogućnost da će upravo u Novom Sadu premijerno izvesti i novu pesmu, za koju je u toku snimanje spota.

Sve ukazuje na to da publiku 16. maja očekuje još jedan muzički spektakl o kojem će se dugo pričati.