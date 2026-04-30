SVE SPREMNO ZA VELIKI SPEKTAKL ACE PEJOVIĆA U NOVOM SADU! Angažovao je veliki broj muzičara kako bi publici priredio veče za pamćenje
Regionalna muzička zvezda Aco Pejović održaće 16. maja solistički koncert u čuvenoj hali Spens u Novi Sad, a interesovanje publike već sada prevazilazi sva očekivanja.
Poznato je da je svaki Pejovićev koncert u Spensu do sada bio dupke pun, a novosadska publika iznova potvrđuje koliko voli i poštuje rad ove nuzičke zvezde.
Karte se traže iz svih krajeva regiona, što dodatno potvrđuje status jednog od najtraženijih izvođača na domaćoj sceni.
Inače, pevač se za ovaj veliki događaj priprema veoma ozbiljno, sa svojim bendom svakodnevno ima probe, angažovao je i veliki broj muzičara kako bi publici priredio veče za pamćenje.
Kako se nezvanično može čuti iz njegovog tima, postoji mogućnost da će upravo u Novom Sadu premijerno izvesti i novu pesmu, za koju je u toku snimanje spota.
Sve ukazuje na to da publiku 16. maja očekuje još jedan muzički spektakl o kojem će se dugo pričati.