Andreana Čekić nikada nije krila da su njena pasija automobili, a jednom prilikom je otkrila da je svog mezimca marke mercedes platila čak 140.000 evra.

Pevačica tvrdi da je odgovoran vozač i da nikada za volan nije sela u alkoholisanom stanju.

200 na sat

Pevačica je priznala da voli brzu vožnju.

- Pa kad ima čime, hvala Bogu, što da ne vozim 200 na sat! Samo ne snimam šta radim u svakom trenutku. Kako ne dam po gasu, vozimo istu marku automobila, on i ne zna da ide sporo - izjavila je Andreana i rekla da ne pije kad vozi.

- Ne pijem dok vozim. Ja sam neko ko generalno vodi računa o tome kako vozi. Kad sam sama, poteram malo, ali kad me neko vozi, ne dam da se ide više od 140. Inače ne plačem. Kad popijem, ja pevam, ne može čovek da me ugasi, kakav plač. Jednom sam se posvađala. Svađam se sama sa sobom. Mene udari na pesmu, a ako popijem rakiju, tera me na karate, zato ne pijem rakiju. Kad je muzika dobra, idem kući bez dinara.

Odmori i putovanja

- Ja stvarno trošim mnogo. Volim da imam sve, ali volim i da se provedem. Najviše novca sam potrošila na odmore i avionske karte. Treba da shvatim da u životu ne treba da kupujem povratnu kartu - izjavila je Andreana za Blic.

Luksuzni stan s pogledom na Savu

Čekićka je nedavno kupila stan u najluksuznijem naselju u Beogradu na vodi. Kako je Kurir pisao, ovo zadovoljstvo platila je 300.000 evra.

- Andreana voli luksuz u svakom smislu. Od auta preko skupocenih odmora pa do garderobe, ali i nekretnina, sve mora da bude onako kako ona želi i kako se njoj sviđa. Ona baš mnogo radi pa nije ni čudo što ima dovoljno novca za sve što poželi. Kako često sama kaže kad razgovaramo: "Sve sam stekla sama, na to se ponosim", i to jeste tako. Beograd na vodi joj se odnedavno dopao, pa je poželela da promeni mesto življenja, što je i uradila. Stan je veliki i prostran, a pogled s terase gleda na Savu i taj deo grada. Oduševljena je ovom nekretninom i mnogo voli da sedi na terasi - pričao nam je izvor blizak pevačici.