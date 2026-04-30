Dejan Kostić govorio je o svom životu, poslovnim dostignućima i saradnicima.

Aranžer, kompozitor, tekstopisac, pevač, Dejan je kompletan muzičar koji najviše voli i preferira da radi za druge. Nedavno je oduševio gledaoce svojim pevačkim sposobnostima kada je otpevao pesmu legendarnog Šabana Šaulića u emisiji "Amidži šou".

"Mora da bude mega"

Javnost bruji o novom albumu Svetlane Cece Ražnatović, a producent projekta jeste upravo on. Dejan je otkrio detalje saradnje, ali ne i datum izlaska njenog albuma.

- Još uvek radimo, još uvek smo u procesu rada i pevanja. Ne smem da otkrivam kada. Mnogo toga je otpevano, ozbiljno smo napredovali, blizu smo kraju. Mene je Ceca pozvala telefonom i pitala za saradnju. Videli smo se kod mene u studiju, analizirali šta nam treba... Za nju nisam imao ništa spremno, prosto ne možeš da Ceci daš pesmu, treba bukvalno za nju da se radi posebno. Pre dve godine smo započeli snimanje albuma. Ta saradnja je veliki izazov i odgovoran projekat. Radi se temeljno i zato traje malo duže. Ona album nije izbacila album 10 godina, to mora da bude mega - govorio je Kostić za full screen media, a na pitanje voditelja ko bolje peva, Ceca ili njegova bivša saradnica Aleksandra Prijović odgovorio je:

- Glasovi i boja su im potpuno drugačiji. Ne pevaju isto. Ceca je bolja, ima najbolju boju glasa. Ima spoj tih pet parametara vokala, energija, tehnika, boja, opseg i emocija. Da se razumemo, Aleksandra peva fenomenalno, ona je jedna od najboljih vokala u regionu.

"Ne znam kako sam stigao dovde"

Dejan je otkrio svoj princip rada i priznao da nije svestan kako je "dogurao" do svega danas.

- Nikada ni jednog pevača nisam pozvao i rekao: "Imam pesmu za tebe". Ne znam ni kako sam stigao dovde sa tim načinom razmišljanja.Prva pesma koju sam radio "Da mi je" Katarine Živković, oa onda Bane Mojićević. Uvek su nekako mene našli... Ranije sam radio kao pevač i tada sam se kretao svuda i upoznao Aleksandru Prijović i prva pesma koju smo radili je "Legitimno" - govorio je Kostić za full screen media.

"Nismo imali ni svađe ni prepirke"

Kostić je otkrio zašto je prekinuo saradnju sa Aleksandrom Prijović.

- Nemamo iste poglede na buduću saradnju, to je potpuno normalno i zdravo. Nigde nije zapelo, nismo imali ni svađe ni prepirke. Potpuno je normalno da neko sarađuje, pa prekine, ne znam ni zašto se priča o tome. Naravno da razgovaramo i u dobrim smo odnosima.