Pevačicu Anu Nikolić, pored bogate muzičke karijere, prate i brojni skandali, a neki od njih datiraju još iz vremena kada nije bila poznata javnosti.

Naime, Nikolićka je imala nesvakidašnje iskustvo sa pokojnim estradnim magom Sašom Popovićem.

U tom periodu, pre njene popularnosti, zaista je želela da dođe do scene. Još tada je upoznala Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je danas u emotivnom odnosu.

"Ti nikad nećeš biti poznata"

Pre više od 20 godina, bila je u njegovom studiju kada je trebalo da Stoja snimi svoju pesmu i upravo tada je Saša Popović reagovao.

- Uđem unutra i vidim da Rale radi sa nekom pevačicom koju nikada nisam video. Kažem, Rale ajde da radimo, je l' si lud, koja je sada ova pevačica ovde. Ja njoj kažem: 'slušaj ti, daj izađi napolje'. Ona izađe iz kabine i ja joj kažem ma ko si bre ti?! Ona mi kaže da će jednoga dana biti popularna, a ja joj odgovorim: 'Ti nikada nećeš biti poznata, marš napolje' - ispričao je ranije Saša Popović, pa dodao da je Ana Nikolić posle samo godinu dana postala popularna.

- Pozvao sam je u Grand šou i ona dolazi i podseća me kako mi je rekla da će biti poznata - ispričao je Saša Popović svojevremeno za Blic.

Komšije očajne zbog Ane Nikolić

Pevačica je neko vreme sa ćerkom Tarom živela u jednom prestoničkom hotelu zbog renoviranja stana na Voždovcu. Ona se, potom, vratila u svoj stan, a komšije su očajne.

- Tu je Ana, nažalost, vratila se pre nekoliko dana. Verujte, svi smo mirno spavali dok je bila u hotelu. Nisu nam smetali ni radnici ni buka, samo dok ona nije tu. Kako se vratila, već je nastao haos. Parkira gde ne sme, pa se svi žale i zvone joj na vrata da se preparkira, a ona se ne javlja na interfon. Pogledajte samo ovaj nered na terasi. Njoj ona služi za odlaganje starih stvari. Sav nameštaj koji je promenila je ostavila tamo, to tako ružno izgleda. Dok su trajali radovi, jedna žena iz zgrade joj je rekla da bi bilo dobro da plati iznošenje tih starudija iz stana i s terase, ali ona nije htela ni da čuje za to. Strašno - rekla je komšinica za Kurir.

