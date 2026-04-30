Nikad burnija svađa izbila je u rijaliti programu "Elita 9" između bivšeg para Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića. Njih dvoje su bili toliko grubi jedno prema drugom, da nisu štedeli na rečima.

Ovako su oni izgledali dok je ljubav trajala:

Asmin je ošto optužio starletu da uzima novac od fanova.

"Želi da me udari jer nisam majka"

- Da li si pobesnela na Staniju jer si shvatala da nikad nećeš moći da živiš njen sad, a najvažnije Luka je lud za njom? - glasilo je pitanje.

- Ja živim svoj san porodičan život i drugo dete na putu, pa ne znam ko bi čiji san da živi. Ja ću svoje decu da čuvam, a ako bude muško odmah pravimo treću - rekla je Anita.

- Kad ju je Taša dovela kod mene na 10 minuta išla je po stanu i divila se svemu. Ona ovim želi da udari da se ja nisam ostvarila kao majka, samo ona to radi kvarno i perfidno. Neka je sa srećom, ali kvarna je jako - govorila je Stanija.

- Po čemu je to Stanija ostvarena, a da Anita nije? Mi ovde gazimo Sofiju jer je uzimala pare od čoveka koji je invalid, pa tako je i Stanija uzimala novac od žene koja sedi u kolicima da joj sređuje kuhinju i Marko Marković joj je uzimao novac da joj vodi na ručak - pričao je Asmin.

- Tačno je da mi je opremila skoro celu kuhinju. Ja ne znam kako da se odužim kad mi šalju, a rekla sam da ne šalju jer sve mogu sama da priuštim - odgovorila je Stanija.

- Ona podržava Sofiju da bi joj Dane opremio novu kuhinju - izjavio je Asmin.

- Ovaj klošar je ostavio svoju sestru da mu vodi stranicu i da skuplja pare od podrške... Ti si prodao ženu. K***o jedna rijaliti - urlala je Stanija.

Anita pala u nesvest tokom svađe

Podsećamo, Anita Stanojlović pala je u nesvest usled rasprave sa bivšom partnerkom Jovanom Tomić Matorom.

Anita je sve vreme sedela tokom rasprave, a ona je u jednom trenutku ustala, nastavila sa raspravom, a potom se odjednom sručila na pod.

Luka Vujović joj je odmah prišao, udarao joj blage šamare da je osvesti i vikao: "Daj vode, daj vode. Otvorite vrata".

Čeka dete sa Lukom

Nakon što je Milan Milošević nedavno u Elitu 9 uneo test za trudnoću, a onda ugledao dve crtice, voditelj je Aniti saopštio da je trudna.

Kako ona i njen partner Luka nisu bili potpuno sigurni u rezultate prvog testa, Anita je odlučila da uradi još jedan kako bi potvrdila rezultat.

Kada je i ponovljeni test pokazao dve crte i potvrdio trudnoću, Luka je momentalno počeo da plače "kao kiša", dok Anita Stanojlović nije mogla da sakrije činjenicu da je u potpunom šoku kada je u Zadruzi 9 Eliti saznala da je u drugom stanju.

Inače, Anita Stanojlović otkrila je u rijalitiju kako je prošle godine zatrudnela sa partnerom Stefanom, nakon čega je prekinula trudnoću.

- Mi smo se pomirili u aprilu i ja sam saznala da sam trudna. Tada sam imala stalno neke faze depresije, pila sam tablete, baš sam bila loše, nikako nisam mogla da zadržim to dete - rekla je Anita koja je ušla u žestok sukob sa voditeljkom.

