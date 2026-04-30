Sestre Bekvalac javnost zna kao izuzetno bliske i povezane i dok su Nataša i Kristina često prisutne u medijskom prostoru, Dragana se retko eksponira.

Naime, ona nije zainteresovana za popularnost, pa se o njenom životu ne zna mnogo.

Foto: Printskrin/Instagram

Dragana je veoma uspešna, godinama vodi sopstveni biznis i vodi dva salone lepote, u Novom Sadu i Beogradu. Srećno je udata za Mihaila Šekularca sa kojim ima dve ćerke koje se bave muzikom i sportom.

Svojim izgledom može se slobodno reći da može da parira mnogim mlađim ženama sa domaće estrade.

Ona je sada otvorila vrata svog doma i pokazala svoje parče luksuza.

Dragana je uslikala pse, a po prostoru koji se vidi, reklo bi se da ona i njen suprug, moćnik, nisu štedeli na enterijeru. Sve je u krem boji, a zlatni detalji, poput ogledala i sata na zidu, ostavljaju skupocen utisak.

U trudnoći saznala za tumor

Podsećamo, Dragana je svojevremeno ćerki čestitala rođendan na mrežama. Kako je opisala tog dana 11.4.1999. godine pozlilo joj je u avionu i hitno su sleteli kako bi se porodila. Tada su joj saopštili i da ima tumor pankreasa.

- Znate kako je bilo?! Bombardovanje... 11.4.1999. nisam nikada mogla da pišem o ovom periodu mog života, jedan je od težih. Muž u vojsku, tata ostaje u Srbiji a mi žene. Same odlazimo u Loveč jer je tata tamo bio fudbalski trener. Pošto sam u devetom mesecu, pozlilo mi je u avionu. Slećemo i hitan porođaj... Ostajem sama u bolnici među nepoznatim ljudima, ne znam jezik, ostavljaju me ne misleći da ću se za pola sata poroditi, ranije dosta. I tada kreće pakao. Ona je jedino bila dobro, moja Sara, umirem lagano od bolova i još mi saopštavaju da imam tumor na pankreasu i akutni pankreatitis. Ok. Postporođajna depresija sledi i neću više ništa. Neću ni da živim... Ali, posle dve nedelje prihvatam nju i tada kreće moj rolerkoster sa Zoi - napisala je, pa nastavila.

Ovako danas izgleda Sara, odnosno Zoi:

- Kako ona kaže: "Majka, ja ne znam šta ti više nije jasno", kada je bilo šta pitam, "Pa nisi me rodila kada treba, a ne nešto drugo" i neka. Volim što je svoja, volim što zna sta neće, obožavam što je uradila sve ono što ja nisam smela, što mi je kao mala rekla: "Hoću samo onako kako ja hoću slagala se ti ili ne". Bilo je teško, ali sam danas ponosna majka jedne samostalne, hrabre, inteligentne devojke, jedne velike umetničke duše, prvenstveno ispravne i jake žene. Volim te, hrabra moja devojčice. Uvek ću biti uz tebe, sa tobom i iza tebe. Dok dišem, 24 - napisala je Dragana Bekvalac tada.

