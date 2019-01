ZAŠTO, DOĐAVOLA, DUŠKO TOŠIĆ ĆUTI? PSIHOLOZI IMAJU SAMO JEDNO OBJAŠNJENJE: Znao je da je Jelena MALA OD SKANDALA i porno slike NISU nikakvo iznenađenje za fudbalera, ali sad mora...

Skandal koji već neko vreme potresa javnost u Srbiji i regionu, vezan za Jelenu Karleušu, Ognjena Vranješa i Duška Tošića, i dalje je mnogima, u svakodnevnim razgovorima, tema broj jedan. Raznovrsne analize i mišljenja se samo "sudaraju" na ulici, pijaci, po kafićima, a u svim tim pričama na mnogim usnama lebdi pitanje - kako se, posle tolike prašine koja se digla, oseća Duško i šta mu sve prolazi kroz glavu?

Narodski rečeno, nabijeni su mu rogovi, makar na društvenim mrežama. Strelice uperene ka njemu su nekad otrovne, nekad šaljive. Svakako - njemu nisu nimalo prijatne. Spekulacije oko toga da li će se razvesti ili ne, demantiji i Jelenine tvrdnje da je sa njihovim brakom sve u najboljem redu - samo su "kap u moru" u opštem haosu koji vlada, pre svega na internetu. Haosu kroz koji Tošić prolazi ćutke. Makar javno.

foto: Dragana Udovičić

- On ne bi trebalo da je iznenađen ponašanjem svoje supruge - konstatuje za Novosti psihijatar Jovan Marić.

- Ako imalo poznaje prirodu žena, mogao je i ranije da zaključi da je ona ekstremni egzibicionista. Ukoliko on ima potvrdu sopstvene ljubavi i njene, ta uzajamna ljubav uvek će da pobedi sve skandale. Slično je ranije bilo i sa Severinom i sa još nekim osobama. Pitanje je - ako je danas svima dostupan foto-aparat, svi ga imaju u ruci - zašto se tako masovno ljudi slikaju goli? Šta se tu krije?

foto: Youtube Printscreen

Bitan segment celog skandala, i ne samo ovog je, po Mariću - krštenica.

- Kad su u pitanju vremešne žene koje imaju više od 40 godina, a zanimanje im je pevačica, očigledno je da ne mogu da izdrže konkurenciju dvadesetogodišnjakinja, i onda pokušavaju na razne načine, između ostalog i skandalima, da se održe u medijima - objašnjava nam Marić. - Moma Kapor je lepo rekao: "Svake godine ima talas novih, lepih, mladih dvadesetogodišnjakinja", i svake sledeće godine opet će stasati neke nove.

foto: Damir Dervišagić

Mnogobrojni komentari na društvenim, mrežama, smatra čuveni psihijatar, nikako ne mogu da budu prijatni Dušku, pre svega zbog toga što ima sa Jelenom dvoje dece.

- Muškarac koji je oženio osobu takvih karakteristika može da računa na to - dodaje psihijatar.

- Uvek ima neko ko je mlađi, lepši, jači, pametniji, bogatiji... Izazovi i prilike za tu vrstu izleta su svakodnevni. Onaj ko se oženio nekom koja će biti meta tih, možda, jačih, lepših, mlađih, bogatijih, mora da računa da postoji rizik.

Za Tošićevo medijsko ćutanje Marić, uz osmeh, ima jasno objašnjenje:

- To je često dobar način. Šta god se kaže, vi novinari malo "okrenete", nešto dodate... Svi imamo iskustva sa novinama. Neke rečenice moraju da se promene, nešto da se stavi u naslov što nema dole u tekstu, da privuče čitaoca. To je klasika. Onda mnogi smatraju da je bolje ćutati. Tako se ne daje šansa novinarima da to što je izrečeno malo "izvrnu".

Psiholog Aleksandra Janković konstatuje za naš list da je Tošić i do sada bio u priličnoj senci svoje žene: "Jelena je poznata kao "mala od skandala". Kad god se nešto "talambasalo" - tu je Karleuša. Duško je prihvatio ulogu nekog ko treba da istrpi sve ono što njegova supruga radi. U ovom konkretnom slučaju, on ne istupa iz pozicije koju je zauzeo. Smatra da će pasivnim stavom bolje da odreaguje na sva ta događanja, i ne misli da se u tu polemiku na bilo koji način uključuje.

Jankovićeva smatra da se Tošićeva pozicija nije bitno promenila u odnosu na ranije.

foto: Filip Plavčić

- On je, prosto, čovek koji tako funkcioniše - veli nam Aleksandra. - Imate ljude koji su ličnosti tog tipa. Bez obzira na to koliko su poznati, a on to, svakako, jeste u svetu sporta, nemaju neku naročitu potrebu da učestvuju u skandalima.

Događaji ovog tipa izazivaju, kako ona kaže, obilje reakcija koje, po pravilu, jesu negativne.

- Sigurno je da on, pa i ona, u ovom trenutku preživljavaju težak period - dodaje psiholog. - Čim neko zaviri u vaš život i krene da vas prati, a naši ljudi vole da budu i detektivi i sudije istovremeno, te osobe ne mogu da budu u dobroj poziciji, tim pre što je on muškarac i što su njegova sujeta i lično dostojanstvo prilično povređeni. Čitao ili ne čitao sve što se piše po internetu - nije bitno. Ti komentari će, svakako, doći do njega. On, zbog svega toga, može da se oseća veoma loše.

foto: Damir Dervišagić

