EVO SA ČIJOM ŽENOM SE PRIČALO DA JE DUŠKO SVOJEVREMENO VARAO JELENU: Kolega fudbaler REŠIO da IZBACI SVE KARTE NA STO! (FOTO)

Proslavljeni fudbaler Zoran Tošić priznaje da je šokiran informacijom koja se pojavila u medijima, a tiče se navodne afere njegove supruge Jovane s Duškom Tošićem. Muž Jelene Karleuše je, navodno, spopadao Bambijevu ženu, slalo joj poruke i poklone, a u jednom SMS-u napisao joj je kako je odabrala dobro prezime, ali je pogrešila s imenom.

Duško je, navodno, aludirao na to što se njegov kolega i on isto prezivaju. Zbog ovih poruka, Jelenin muž je umalo dobio batine, tvrde pojedini mediji.

Na ove informacije, Zoran Tošić Bambi nije ostao imun, pa je otvorio dušu.

- Sa Duškom sam u fenomenalnom odnosu i gluposti su da sam hteo da ga bijem. Što se tiče toga da mi je muvao suprugu, znao bih da je tako i nemam komentar na tu priču, niti ću takvoj priči davati na značaju - rekao je on i nastavio:

- Ako se Jovani moje kolege udvaraju, budite sigurni da ću biti u to upućen i da me to apsolutno ne brine. Svako radi kako misli da treba. Ni sa kim od kolega nikada nisam imao problem, a Duška smatram dobrim dečkom i želim mu sve najbolje. Tuče i skandale vas molim da ne povezujte sa mnom, ja nisam taj tip čoveka - rekao je Bambi i dodao da on vodi drugačiji način života.

- Nikada nisam voleo skandale i uplitanja u sukobe s kolegama. Bavim se sportom, ne aferama! Gledam svoj život, svoju porodicu, karijeru i ne zanima me šta se dešava u tim estradnim vodama, kojima, ponavljam, ne pripadam - rekao je Bambi.

Kurir.rs, Alo / Foto: Printscreen YT

Kurir

Autor: Kurir