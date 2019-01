VRANJEŠOV UGOVOR NA KLIMAVIM NOGAMA: Prete mu OTKAZOM, a on i dalje trenira! Porno afera sa Karleušom ga može SKUPO KOŠTATI!

Karijera Ognjena Vranješa, tačnije ostanak u klubu za koji trenutno igra je na klimavim nogama posle porno afere sa Jelenom Karleušom. Nakon što je zbog zdravstvenih problema propustio pripreme Anderlehta u Španiji, Ognjen se vratio na treninge kluba za koji igra, kako su preneli mediji.

Bosanski fudbaler, koji se nalazi u centru skandala zbog afere sa pevačicom o kome i dalje bruje svi regionalni mediji, prethodnih nedelja nije dolazio na treninge zbog lošeg zdravstvenog stanja, što je potvrđeno iz uprave belgijskog Anderlehta za koji igra. Međutim, Vranješ se juče prvi put nakon ove pauze pojavio na treningu, prenose belgijski mediji.

Kako se navodi, on je trenirao sa saigračima i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo.

Budući da se šuškalo da Ognjen više neće biti član Anderlehta, tim povodom oglasio se njegov menadžer Srđan Jeremić.

- Ne mogu ništa da kažem o svemu što se dešavalo poslednjih nedelja. Ognjen ima ugovor sa Anderlehtom do 2022. godine i želi da ga ispoštuje. Nekoliko stranih klubova ga "vuče za rukav", ali on ne želi da ode. Ono što on želi jeste da ostane u Anderlehtu i pokaže da je na vrhu.

Generalni direktor Anderlehta Mihael Veršueren prošle nedelje rekao je da je vreme da se nađe pravo rešenje za Anderleht i Vranješa.

