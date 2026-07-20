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21:11

Počelo finale Elite 9

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Foto: Printscreen

Robot Toša otvorio spektakularnu noć

21:09

20 finalista

Ovo je kompletan spisak superfinalista koji se bore za pobedu:

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Foto: Printscreen

Aneli Ahmić
Maja Marinković
Asmin Durdžić
Stanija Dobrojević
Uroš Stanić
Filip Đukić
Milena Kačavenda
Sofija Janićijević
Borislav Terzić Terza
Dača Virijević
Teodora Delić
Nenad Macanović Bebica
Nerio Ružanji
Hana Duvnjak
Anđelo Ranković
Jovana Tomić Matora
Luka Vujović
Ivan Marinković
Marko Janjušević Janjuš
Anita Stanojlović

21:07

Otac Filipa Đukića na finaliu

Priznao da ima samo jednu snajku

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Foto: Marko Karović

21:06

Tu je i majka Stanije Dobrojević

Vidno raspoložena poručila je kratko
- Žurim. Samo želim da je zagrlim.

00:32
Majka Stanije Dobrojević Izvor: Kurir

21:03

Sve je spremno za početak finala Elite 9 

Neko od 20 učesnika u jutarnjim satima biće proglašen kao miljenik publike i kući će odneti vrednu nagradu

20:54

Taki besan, roditelji Teodore Delić najavili haos

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Foto: Kurir

Pre samog početka finala roditelji aktuelnih finalista stigli su na imanje Elite 9, roditelji Teodore Delić bili su besni najavivši tužbu Bebici, dok je Taki samo protrčao pored novinara.