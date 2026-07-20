Večeras će biti stavljena tačka na još jednu sezonu rijalitija "Elita". Posle deset meseci ispunjenih brojnim izazovima, sukobima, neočekivanim obrtima i emotivnim trenucima, superfinalisti će se boriti za vrednu nagradu i titulu pobednika "Elite 9".

Za pobedu će se večeras boriti najbolji među najboljima, čak njih 20, a odluku o tome ko će odneti pobedu doneće publika svojim glasovima.