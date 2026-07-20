UŽIVO POČELO FINALE ELITE 9! Robot Toša otvorio spektakularnu noć, ovih 20 ljudi se bori za vrednu nagradu i prvo mesto
Večeras će biti stavljena tačka na još jednu sezonu rijalitija "Elita". Posle deset meseci ispunjenih brojnim izazovima, sukobima, neočekivanim obrtima i emotivnim trenucima, superfinalisti će se boriti za vrednu nagradu i titulu pobednika "Elite 9".
Za pobedu će se večeras boriti najbolji među najboljima, čak njih 20, a odluku o tome ko će odneti pobedu doneće publika svojim glasovima.
Tokom večeri pratićemo sva dešavanja iz minuta u minut, od dolaska superfinalista i njihovih prvih utisaka, preko preseka glasanja, pa sve do proglašenja pobednika.
20 finalista
Ovo je kompletan spisak superfinalista koji se bore za pobedu:
Aneli Ahmić
Maja Marinković
Asmin Durdžić
Stanija Dobrojević
Uroš Stanić
Filip Đukić
Milena Kačavenda
Sofija Janićijević
Borislav Terzić Terza
Dača Virijević
Teodora Delić
Nenad Macanović Bebica
Nerio Ružanji
Hana Duvnjak
Anđelo Ranković
Jovana Tomić Matora
Luka Vujović
Ivan Marinković
Marko Janjušević Janjuš
Anita Stanojlović
Otac Filipa Đukića na finaliu
Priznao da ima samo jednu snajku!
Tu je i majka Stanije Dobrojević
Vidno raspoložena poručila je kratko
- Žurim. Samo želim da je zagrlim.
Sve je spremno za početak finala Elite 9
Neko od 20 učesnika u jutarnjim satima biće proglašen kao miljenik publike i kući će odneti vrednu nagradu