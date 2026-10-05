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Biznismen iz Hrvatske Suki Keso izazvao je pravu lavinu komentara, nakon što je poslao 151 ružu Anđeli Đuričić za njen rođendan u Elitu 10.

Tom prilikom, mnogi su krenuli sa nagađanjem, da li je reč o nekom tajnom signalu, ili se u pitanju samo džentlmenski gest.

Pored toga, javnost je zaintrigiralo njihovo poznanstvo, što je rezultiralo spekulisanju o prirodi njihovog odnosa, jer su se oboje pre nekoliko meseci zatekli na istom mestu u isto vreme, a sada se on oglasio.

- Nismo se nikada upoznali, znamo se preko TikToka. Nikada se nismo upoznali, igrali smo te mečeve. Aktivan sam na Tiktoku, pravio sam malu pauzu tamo. Igrali smo mečeve, poruke privatno nismo puno razmenjivali. Nju sam zgotivio, dopada mi se jer je promenila neke stvari, još njeno prošlo učešće u rijalitiju je bilo dobro, ali ono prvo, to nije dostojno jedne devojke. Kada je bila sa onim momkom... Kako se ono zove? Gastoz, je l'? E, sa njim je imala dobro ponašanje. Video sam tu da je radila na sebi, dajem joj maksimalnu podršku, jer je uvidela svoje greške. Ja sam joj rekao privatno i na TikToku, da ću da joj budem podrška, kako ja, tako i moji ljudi - rekao je za Pink.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

- Ja vidim u devojci da ima kvalitete, da ima neke kodekse koji se iz porodice nose. E, sad, ponaša se staloženo i kako god bude bilo, dajem joj podršku da dođe do kraja i osvoji prvo mesto u ''Eliti''.

Na konstataciju, da se dosta spekulisalo o tome da joj je namenski poslao 151 ružu jer je to neka šifra za hotelsku sobu, rekao je:

- Ništa od toga nije istina. Slučajnost je da smo bili u Abu Dabiju i Dubaiju u isto vreme, kao što sam rekao, nikada je uživo nisam video, osim u lajvu na Tiktoku. Ne znam šta nam sudbina sve nosi. Anđela je draga, podržavam je i to je to.

Udario na Gastoza

- Ne znam tog dečka, dečkića. Simpatičan mi je, slatkorečiv, bio je u rijalitijima ranije. Valjda ga je Anđela vodila i na taj put na Maldive. Ja ne bih da komentarišem, meni je ispod nivoa da ti žena plaća putovanje, ručkove, večere. Muškarac treba da bude džentlmen, a ne da ti žena plaća put, kakva god da ti je finansijska situacija, a ne da ti žena plaća ručkove, večere, to je ponizno za jednog muškarca.

1/5 Vidi galeriju Gastoz Foto: Printscreen

Na pitanje kako reaguje na to što Gastozu ne prija jer se u ''Eliti'' ni upola nije pričalo o njegovim čestitkama, koliko o njegovim ružama, koje je poslao Anđeli za njen rođendan, rekao je:

- To govori više o njemu, nego o meni. On se povukao, pustio je među vukove u rijaliti. Ne znam kako to da prokomentarišem.

Nije štedeo ni Cara

Budući da je Filip Car govorio Anđeli da joj te ruže koje joj je Suki poslao izgledaju kao nadgrobni spomenik, rekao je da je sa njim samo poznanik.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images