Slušaj vest

U Beloj kući već danima ne jenjava drama oko potencijalne trudnoće Radojke Rade Jovanović, koja sumnja da je u drugom stanju sa Milanom Popovim, sinom proslavljene pevačice Stoje Novaković. Produkcija je donela odluku da se u Elitu 10 unese test na trudnoću.

Radojka Rada Jovanović već danima je u velikoj agoniji zbog sumnje da je ostala u drugom stanju. Kako je i sama istakla pred cimerima, ona i Stojin sin, Milan Popov, imali su nezaštićene intimne odnose, a ubrzo nakon toga počele su da joj se javljaju mučnine.

Iako su Milan i Rada u međuvremenu prekinuli svoju ljubavnu vezu i raskinuli, Stojin sin se ne odriče odgovornosti ukoliko se utvrdi da zaista čekaju dete.

Milan Milošević unosi test za trudnoću

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

Cela priča i višeteliska drama večeras će konačno dobiti svoj zvanični epilog.

Voditelj Milan Milošević večeras u emisiji "Pretres nedelje" doneće test za trudnoću u Belu kuću, koji će Rada uraditi u toku emisije kako bi se dobio tačan rezultat.

Da li Stoja Novaković dobija još jedno unuče i da li će se u "Eliti" roditi još jedna rijaliti beba, ostaje da saznamo u večerašnjem izdanju emisije.

Milan ponizio Radu pred svima

Milan Popov, sin pevačice Stoje, otvoreno je progovorio o svom odnosu sa Radojkom i sumnjama koje su se pojavile povodom njene potencijalne trudnoće. U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem, Milan je istakao da je u potpunosti izgubio poverenje u Radu.

Kako navodi, njihov odnos je od samog početka bio zasnovan na lažima, jer je ona u karantinu tvrdila da ne zna ko je on, iako je bila odlično upoznata sa njegovim likom i radom njegove majke. Milan Popov smatra da je njen glavni cilj bio što duži ostanak u rijalitiju, dok je on bio samo "bonus" u njenoj taktici.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages