STOJA USKORO SAZNAJE DA LI ĆE DOBITI JOŠ JEDNO UNUČE! Produkcija Elite 10 definitivno presekla, a njen naslednik doneo šok odluku
U Beloj kući već danima ne jenjava drama oko potencijalne trudnoće Radojke Rade Jovanović, koja sumnja da je u drugom stanju sa Milanom Popovim, sinom proslavljene pevačice Stoje Novaković. Produkcija je donela odluku da se u Elitu 10 unese test na trudnoću.
Radojka Rada Jovanović već danima je u velikoj agoniji zbog sumnje da je ostala u drugom stanju. Kako je i sama istakla pred cimerima, ona i Stojin sin, Milan Popov, imali su nezaštićene intimne odnose, a ubrzo nakon toga počele su da joj se javljaju mučnine.
Iako su Milan i Rada u međuvremenu prekinuli svoju ljubavnu vezu i raskinuli, Stojin sin se ne odriče odgovornosti ukoliko se utvrdi da zaista čekaju dete.
Milan Milošević unosi test za trudnoću
Cela priča i višeteliska drama večeras će konačno dobiti svoj zvanični epilog.
Voditelj Milan Milošević večeras u emisiji "Pretres nedelje" doneće test za trudnoću u Belu kuću, koji će Rada uraditi u toku emisije kako bi se dobio tačan rezultat.
Da li Stoja Novaković dobija još jedno unuče i da li će se u "Eliti" roditi još jedna rijaliti beba, ostaje da saznamo u večerašnjem izdanju emisije.
Milan ponizio Radu pred svima
Milan Popov, sin pevačice Stoje, otvoreno je progovorio o svom odnosu sa Radojkom i sumnjama koje su se pojavile povodom njene potencijalne trudnoće. U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem, Milan je istakao da je u potpunosti izgubio poverenje u Radu.
Kako navodi, njihov odnos je od samog početka bio zasnovan na lažima, jer je ona u karantinu tvrdila da ne zna ko je on, iako je bila odlično upoznata sa njegovim likom i radom njegove majke. Milan Popov smatra da je njen glavni cilj bio što duži ostanak u rijalitiju, dok je on bio samo "bonus" u njenoj taktici.
"Nećemo biti zajedno bila ona u drugom stanju ili ne, ali ja ne bežim od odgovornosti. Nisam ja tu cilj, cilj je da ostane što duže, ja sam bonus. Čekam samo test i to je to... Sada bukvalno samo distanca", bio je izričit Milan.