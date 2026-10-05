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Učesnica rijalitija Rada Jovanović, bivša devojka Milana Popova, otvorila je dušu povodom sumnji da je u drugom stanju, opisavši tešku emotivnu borbu kroz koju prolazi sama.

Razgovor je započeo pitanjem voditelja o tome koliko su izraženi njeni simptomi drugog stanja, na šta je Rada iznela detalje o prethodnoj noći:

„Sinoć sam povraćala, cela kuća je to videla, ne znam da li je trudnoća. Odnos smo imali nezaštićen, gde je on navodno pazio“.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Voditelj Darko ju je potom upitao koliko joj je teško što kroz sve prolazi sama, a Rada je otkrila koliko su njene emocije duboke:

„Veoma je bolno, teško, teško je prihvatiti da ako sam u drugom stanju, ne bih želela da tako bude. Nisam razmišljala o tome da imam samo ja kao buduća majka, da ima ovakvo slično dešavanje. Ja nisam ni znala na početku ko je Milan, ušli smo u bliski kontakt, a kada smo pričali o životu, tada sam shvatila ko je on".

Upitana da li je ta ljubav zaista toliko velika za tako kratko vreme, Rada je objasnila specifičnost boravka u zatvorenom prostoru:

„Drugačije mi je ovde, ovde su sva dešavanja ubrzana. Ne mogu to da objasnim, ovde je nedelju dana kao napolju tri meseca“.

Obratila se Stoji

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

Na pitanje da li bi rekla nešto Stoji, Rada je razgovor završila emotivnom porukom upućenom javnosti i svojim roditeljima:

„Nisam znala da će sve ovako da se dešava, nisam lažov i manipulator. Izvinite, izvinite i moji roditelji“.