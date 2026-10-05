Slušaj vest

Učesnica rijalitija Rada Jovanović, bivša devojka Milana Popova, otvorila je dušu povodom sumnji da je u drugom stanju, opisavši tešku emotivnu borbu kroz koju prolazi sama.

Razgovor je započeo pitanjem voditelja o tome koliko su izraženi njeni simptomi drugog stanja, na šta je Rada iznela detalje o prethodnoj noći:

Sinoć sam povraćala, cela kuća je to videla, ne znam da li je trudnoća. Odnos smo imali nezaštićen, gde je on navodno pazio“.

Milan Popov Foto: Printscreen

Voditelj Darko ju je potom upitao koliko joj je teško što kroz sve prolazi sama, a Rada je otkrila koliko su njene emocije duboke:

„Veoma je bolno, teško, teško je prihvatiti da ako sam u drugom stanju, ne bih želela da tako bude. Nisam razmišljala o tome da imam samo ja kao buduća majka, da ima ovakvo slično dešavanje. Ja nisam ni znala na početku ko je Milan, ušli smo u bliski kontakt, a kada smo pričali o životu, tada sam shvatila ko je on".

Upitana da li je ta ljubav zaista toliko velika za tako kratko vreme, Rada je objasnila specifičnost boravka u zatvorenom prostoru:

„Drugačije mi je ovde, ovde su sva dešavanja ubrzana. Ne mogu to da objasnim, ovde je nedelju dana kao napolju tri meseca“.

Obratila se Stoji

Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

Na pitanje da li bi rekla nešto Stoji, Rada je razgovor završila emotivnom porukom upućenom javnosti i svojim roditeljima:

„Nisam znala da će sve ovako da se dešava, nisam lažov i manipulator. Izvinite, izvinite i moji roditelji“.

Ne propustiteRijalitiSTOJA USKORO SAZNAJE DA LI ĆE DOBITI JOŠ JEDNO UNUČE! Produkcija Elite 10 definitivno presekla, a njen naslednik doneo šok odluku
Milan Popov Stoja Novaković
StarsOGLASIO SE RADOJKIN OTAC: Evo šta kaže na ćerkinu potencijalnu trudnoću i Stojinom sinu: Od samog početka sam znao...
Milan Popov
Stars"ISKORISTIO SAM RADU" Stojin sin šokirao izjavom, devojka se slomila: Moji me nikada nisu videli ovakvu
Snimak ekrana 2026-09-23 125911.png
Stars"NAGOVARALI SU MILJANU DA NAM RASTURI VEZU ZA JEDAN OBROK!" Rada iznela šok tvrdnje, pa imenovala ko stoji iza svega: Rodila si budalu...
Stoja Novaković Radojka jovanović.jpg

23:12
STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV