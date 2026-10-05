"POVRAĆALA SAM, SVI SU TO VIDELI..." Rada Jovanović se prvi put obratila Stoji, sumnje da je trudna sve su veće: Izvinite...
Učesnica rijalitija Rada Jovanović, bivša devojka Milana Popova, otvorila je dušu povodom sumnji da je u drugom stanju, opisavši tešku emotivnu borbu kroz koju prolazi sama.
Razgovor je započeo pitanjem voditelja o tome koliko su izraženi njeni simptomi drugog stanja, na šta je Rada iznela detalje o prethodnoj noći:
„Sinoć sam povraćala, cela kuća je to videla, ne znam da li je trudnoća. Odnos smo imali nezaštićen, gde je on navodno pazio“.
Voditelj Darko ju je potom upitao koliko joj je teško što kroz sve prolazi sama, a Rada je otkrila koliko su njene emocije duboke:
„Veoma je bolno, teško, teško je prihvatiti da ako sam u drugom stanju, ne bih želela da tako bude. Nisam razmišljala o tome da imam samo ja kao buduća majka, da ima ovakvo slično dešavanje. Ja nisam ni znala na početku ko je Milan, ušli smo u bliski kontakt, a kada smo pričali o životu, tada sam shvatila ko je on".
Upitana da li je ta ljubav zaista toliko velika za tako kratko vreme, Rada je objasnila specifičnost boravka u zatvorenom prostoru:
„Drugačije mi je ovde, ovde su sva dešavanja ubrzana. Ne mogu to da objasnim, ovde je nedelju dana kao napolju tri meseca“.
Obratila se Stoji
Na pitanje da li bi rekla nešto Stoji, Rada je razgovor završila emotivnom porukom upućenom javnosti i svojim roditeljima:
„Nisam znala da će sve ovako da se dešava, nisam lažov i manipulator. Izvinite, izvinite i moji roditelji“.