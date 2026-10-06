Slušaj vest

Odnos Milana Popova i Radojke Jovanović u Eliti privukao je veliku pažnju, posebno otkako se sumnjalo na njenu trudnoću.

Voditelj Milan Milošević sačekao je Radojku po izlasku iz toaleta i uzeo test iz njene ruke kako bi pred kamerama saopštio da li je u drugom stanju, odnosno da li poznata pevačica Stoja dobija još jedno unuče.

Nakon uvida u test, voditelj je javno objavio rezultat koji je pokazao samo jedna crta, što znači da Radojka trenutno nije trudna. Međutim, navedeno je da će uraditi i potvrdni test kako bi sve bilo zvanično provereno.

Rada povraćala

- Sinoć sam povraćala, cela kuća je to videla, ne znam da li je trudnoća. Odnos smo imali nezaštićen, gde je on navodno pazio.

Voditelj ju je potom upitao koliko joj je teško što kroz sve prolazi sama, a Rada je otkrila koliko su njene emocije duboke.