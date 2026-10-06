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Odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara došao je do nove prekretnice nakon žestokog sukoba koji su imali u „Eliti 10“. Iako su donedavno bili partneri, njihov susret nakon svega što se dogodilo nije doneo smirivanje situacije, već je ponovo otvorio stare teme i optužbe.

Aneli je posetila Cara u rehabu, gde se on trenutno oporavlja od ozbiljne povrede noge. Filip je potražio lekarsku pomoć, a zbog povrede mu je noga završila u gipsu.

U trenutku kada je Aneli došla, Filip nije bio sam. U rehabu su se već nalazili Miljana Kulić, Dača Virijević i još nekoliko učesnika. Car je pred njima govorio o svemu što ga je tokom prethodne noći dovelo do pucanja i zbog čega je napravio haos.

Kao jedan od glavnih razloga naveo je priču koja se odnosi na Aneli i Filipa Đukića. Car je tvrdio da je od bivše partnerke tražio iskren odgovor o njihovom odnosu, ali da je dobio informaciju za koju sada smatra da nije bila istinita.

- Za sve što se nosim na leđima, za sve što će mi se dešavati, ona se smeje. Posle se još uspostavi da me je lagala. Pitao sam je kad si poslednji put imala nešto s njim, ona kaže pre tri godine.

Janjuš i Miljana došli da pomognu povređenom Filipu Caru Foto: Printscreen YouTube

U razgovor se uključio i Uroši, koji je pokušao da napravi razliku između onoga što se navodno dogodilo i onoga što Car tvrdi.

Međutim, Filip je i dalje insistirao na tome da želi odgovor od Aneli i nije krio koliko ga je pogodilo to što, kako tvrdi, nije bio obavešten o svemu.

- Hajde zakuni se da nisi imala... Što si me lagala? Što si me lagala napolju za Đukića da ništa nisi imala s njim, što si me lagala konstantno - rekao je Car, dok je Aneli nemo posmatrala situaciju i u jednom trenutku prekrila lice rukama.

Svađa je zatim dobila još emotivniji ton kada je Car govorio o njenom ponašanju prema njemu. Kako je istakao, od Aneli je očekivao više poštovanja i razumevanja, posebno zbog svega kroz šta prolazi.

- Molim je da se promeni, da me poštuje, da se ne smeje. Samo razmišlja kako će ispasti, ona gazi preko mrtvih, to vidim na ljudima, nemamo šta više pričati o tome - rekao je Car.

Aneli je pokušala da objasni da njegovo ponašanje nije bilo nešto čemu se podsmevala.

- Nisam se cerila tvom ponašanju - rekla je Aneli.

Ipak, Filip nije želeo da razgovor nastavi u tom trenutku. Podsetio je Aneli da se i sam nalazi u veoma teškoj situaciji zbog povrede i zamolio je da izađe iz prostorije.

1/6 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

- Meni je noga slomljena, je l' možeš ti izaći, molim te - rekao je Car.

Aneli je nakon toga napustila rehab, čime je njihov susret završen bez dogovora i pomirenja.

Ubrzo potom Filipu je stigao još jedan neočekivan posetilac. Marko Janjušević Janjuš, sa kojim je Car u međuvremenu prekinuo prijateljski odnos, odlučio je da ostavi nesuglasice po strani i dođe da mu se nađe u nevolji.

Njihov susret pokazao je da, uprkos narušenim odnosima, u teškim trenucima stare svađe mogu da budu ostavljene po strani. I dok Janjuš pruža podršku povređenom Caru, odnos Filipa i Aneli ostaje pod velikim znakom pitanja nakon još jednog burnog okršaja.