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Filip Car napravio je incident u "Eliti 10" koji je imao ozbiljne posledice po njega. Tokom emisije, u trenutku kada nije uspevao da se izbori za reč zbog buke i rasprave među učesnicima, izgubio je živce i nogom udario televizor i tom prilikom ju je polomio.

Nakon što je iz sve snage šutnuo uređaj, Car je ubrzo shvatio da se povredio. Počeo je da šepa, a zatim je od produkcije zatražio da mu što pre pomognu.

"Zovite produkciju, povredio sam nogu. Zovite ih hitno”, ponavljao je Car nakon incidenta.

Obezbeđenje je odmah reagovalo i izvelo Filipa iz prostorije. On je potom napustio imanje kako bi bio pregledan, a nakon ukazane lekarske pomoći vratio se među učesnike.

1/5 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen YouTube, ATA images

Njegov povratak u „Elitu 10“ bio je daleko od uobičajenog. Car je na povređenoj nozi imao gips, a po njegovom ponašanju bilo je jasno da mu povreda zadaje velike probleme. Cimeri su mu prilazili i raspitivali se za njegovo stanje.

Tokom razgovora sa Aneli Ahmić i ostalim učesnicima, Filip je otkrio i koliko je situacija ozbiljna.

"Noga mi je slomljena", rekao je Car cimerima dok je teško podnosio bolove.

Incident je tako od rasprave tokom emisije prerastao u situaciju zbog koje je Filip morao da napusti imanje i potraži medicinsku pomoć, a u „Elitu 10“ vratio se sa gipsom.