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Bivši rijaliti učesnik Predrag Peca Lazić godinama se suočavao sa neprijatnim komentarima i maltretiranjem na društvenim mrežama zbog svog seksualnog opredeljenja. Zbog njegovog brata Nece Lazića, mnogi su ga bez osnova optuživali da voli isti pol.

Peca je u više navrata isticao da nema ništa protiv homoseksualaca, ali je naglašavao da ga privlače žene. Sada, kako se čini, uživa u ljubavi, a pronašao je i devojku čiji identitet za sada čuva od javnosti.

1/6 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnik Predrag Peca Lazić suočavao se sa ozbiljnim maltretiranjem na mrežama zbog seksualnog opredeljenja, a mnogi su ga, zbog brata Nece Lazića, optuživali da voli isti pol. Foto: Printscreen

Peca je sa svojom izabranicom posetio Hram Svetog Save u Kraljevu, i to povodom posebnog razloga. Zajedno su otišli da se poklone moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save.

Tom prilikom nisu propustili ni da zabeleže zajednički trenutak, pa su se fotografisali i pokazali koliko uživaju jedno u drugom i koliko su srećni u svojoj vezi.

Napali mu brata, pretukli majku

Nekadašnji učesnik rijalitija „Zadruga“ Nenad Lazić Neca oglasio se na društvenim mrežama, vidno potresen nakon stravičnog incidenta koji se, prema njegovim navodima, dogodio u porodičnom domu u selu Skobalj kod Smedereva.

Neca Lazić o nasilju:

1/4 Vidi galeriju Neca Lazić Foto: Printscreen/Instagram

Kako je Neca naveo, grupa meštana napala je njegovu porodicu, pri čemu su polomljeni prozori i vrata na kući, demoliran automobil, a povređeni su njegova majka Julijana, brat blizanac Predrag Lazić Peca i njihov pas. Na lice mesta stigla je i policija.

– Srce mi lupa, nije mi dobro – napisao je bivši zadrugar na Instagram storiju.

Kamenovali kuću, pa pretukli majku i brata

Ubrzo zatim, Lazić je detaljno opisao kroz kakav su pakao prošli njegovi najbliži dok on i otac nisu bili u kući, naglasivši da su stravične scene posmatrali uživo putem nadzornih kamera:

– Samo da javim da nas je iz čista mira napala grupa ljudi koje poznajemo iz sela Skobalj, opština Smederevo. Razlog je mržnja – i to što su u pitanju ljudi koji koriste nedozvoljene supstance. (Šestoro ili sedmoro, od šoka ne znam.) Već nekoliko dana unazad nas kamenuju (mislim na kuću i auto). Danas je eskaliralo kada je Peca krenuo da se brani. Polomili su nam vrata i prozore kuće i auto. Nije to najgora stvar. Izudarali su moju majku i polomili joj nogu. Pecu takođe. Tata i ja nismo bili tu, ali smo preko kamere videli sve. Napali su mog psa Akija. Juca ima prelom noge. Peca je u modricama – napisao je Peca.