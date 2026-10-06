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Bivša rijaliti učesnica Viki Mitrović nakon turbulentne veze i učešća u “Zadruzi 5“, odlučila je da se povuče iz medija, a prošle godine je dobila i sina, sa partnerom kog je krila od javnosti.

Viki je sada posle dužeg vremena progovorila o životu nakon izlaska iz Bele kuće, ali se dotakla i partnera i oca njenog drugog deteta sa kojim nije u dobrim odnosima. Nakon turbulentnog odnosa sa Markom Osmakčićem nije razočarana u ljubav, već sa osmehom priča o njemu, a za njega je imala i savet, te je progovorila i o ulasku u “Elitu 10“, gde se trenutno nalazi verenica njenog bivšeg partnera, Glorija Jelovac.

- Povukla sam se iz svih priča vezano za rijaliti i otišla iz Beograda. Porodila sam se i izvukla iz svega. Dugo mi je trebalo da se oporavim kada sam izašla iz rijalitija nakon svih onih priča i turbulentne veze, onda je došla beba, a imam još jedno dete i baš mi se život promenio. U Beograd dolazim samo kad moram, a živim u okolini Pančeva i nikad se lepše nisam osećala. Sada je privrženo sve oko dece, jer je bebica prohodala i samo trčim i jurim i posvećena sam tome i to je nešto najlepše i mnogo mi je krivo što sam krenula nekim drugim smerom – rekla je Viki na samom početku, a onda otkrila i njene trenutne prihode.

1/7 Vidi galeriju Viktorija Mitrović Foto: Printscreen RED tv, Printscreen, Printscreen/Instagram

- Otvorila sam nalog na sajtovima za odrasle i dolazim samo kada treba da se slikam i tu ulažem svoju energiju. Može da se zaradi ozbiljna lova i to je nešto novo i sve zavisi ko koliko može da se organizuje i trudi, ali meni je za sad super. Loših komentara uvek ima, ali to mi pišu žene koje imaju muževe, a onda odu na posao i sa kolegom varaju muža, a onda dođu kući i grle decu.

Viki je progovorila i o ocu deteta kog je krila tokom trudnoće, a nakon iste nema kontakt sa njim, te ih očekuju i suđenja.

- Krila sam ga i krijem ga i dalje. Tužimo se i uradili smo DNK analizu, jer je tako tražio sudija. Ročište je trebalo da bude ovaj mesec, ali je pomereno za sledeći. To održavam strogo privatno i ne želim dete da provlačim kroz to, jer mi je zao što sam sa malom Mirom sve prošla kroz rijaliti. Nismo u dobrim odnosima, a on ni ne zove dete, kriva sam sama, ali je meni drago jer su deca zlatna, samo što nisam ja tu decu napravila sama i mora da postoji granica i da muškarci shvate da je to nešto ozbiljno. Svi izbori su mi bili loši, a vidimo i ovaj, ali moraju i očevi da učestvuju i zato su i jedan i drugi na sudu i od juna prošle godine se nije javio i nije upisan kao otac, a sad čekamo suđenje – otkrila je bivša rijaliti učesnica.

Iako je njen odnos sa Markom Osmakčićem bio izuzetno turbulentan, dala mu je prijateljski savet.

- To je neka tema koja me više ne zanima i ne bih je komentarisala. Videla sam na mrežama da je ušla Glorija i nisam sigurna ko je ošacovao na ulasku i samo bih rekla Marku drugarski, da on mora odmah ući za njom, ako je to moguće. Ipak, mora da se zna ko je frajer i da on tamo nju zadrži, inače ona odlazi i od te veridbe nema ništa. Nije trebao ni da pušta, ali želim mu svu sreću naravno. Naš odnos se završio i bilo je lepo dok je trajalo, naravno i turbulentno. Sada nemam ništa loše za njega da kažem iako je bilo svačega i svašta je izrečeno i urađeno, ali želim mu svu sreću i da se ostvari u svemu. Podržavam veridbu i ljubav – iskrena je ona, a onda se osvrnula i na Filipa Cara, koji joj je ostao prijatelj nakon “Zadruge“.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

- Nisam kompatibilna da bih mogla da razgovaram na neke teme, ali više se ne zna ko je sa kim. Filip Car je korektan i čujemo se i napolju i on voli da švrćka, a Filip Đukić je šmekerica i treba ako je slobodan da radi šta hoće, samo neka posle unovči. Sa Filipom se čujem drugarski, pita kako su klinci, šta ima novo, nije me muvao. Čula sam se sa malim Veljom i trebali smo da izađemo, nije me muvao ni on, neću da otkrivam.

"Anđela je ovakva, a ne kao što je bila u Zadruzi 5"

Viki je učestvovala u sezoni kada se prvi put pred kamerama pojavila i Anđela Đuričić te ne krije koliko je razočarana u nju.

- Ona Anđela iz “Zadruge 5“ i onakva svetica, završi sa Zvezdanom, pa prošlu sezonu sa Gastozom, mene je razočarala. Kada je mene razočarala ne znam šta drugo da kažem, jer smo nakon te sezone svašta gledali i slušali. Raskinuli su pred ulazak Gastoz i ona, što uvek i biva, a eventualno će se pomiriti ako ona uđe. Mislila sam da će otići u voditelje i malo podignuti i tako izgleda i tako se predstavila, a uspela je samo deset meseci i posle smo videli kako jeste i sve je to ona i razočarala sam se. Videćemo da li ima emocije prema Kariću, a ako je nešto bilo sa Carem videćemo ako on uđe u neki odnos kako će ona reagovati i verovatno joj to neće biti lepo – kaže bivša rijaliti učesnica.

O ulasku u Elitu 10

1/9 Vidi galeriju Viktorija Mitrović Foto: Printscreen

- Neću ulaziti u “Elitu 10“, ako dođe dobra ponuda možda, ali dete je još malo i želim da budem prisutna zbog dece. Nemam više šta tu da tražim, a iako ulazi Marko mi smo stara otpevana pesma i njegovo srce pripada nekom drugom. Vreme brzo prođe, deca porastu i onda ću se pitati gde sam bila, a ovako kada radim i odsutna sam neko određeno radno vreme to je nešto drugo i takvu grešku ko što sam napravila zbog “Zadruge 5“ ne bih napravila ponovo sigurno – iskrena je ona.

Kurir.rs/Blic