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Filip Car je nakon loma noge u „Eliti 10“ od produkcije dobio invalidska kolica. Nakon što je tokom jučerašnjeg haosa iz sve snage šutnuo televizor, povredio je nogu, a nakon lekarskog pregleda vratio se u Belu kuću u gipsu.

S obzirom na to da mu štake otežavaju svakodnevno funkcionisanje, Car je zatražio invalidska kolica. Njegova molba stigla je do Drveta mudrosti, koje je odlučilo da mu izađe u susret, ali uz jedan uslov.

- Značilo bi mi da dobijem neka kolica za ove situacije, da ne moram mlatiti ovim štakama. Trebaju mi i pomoćnici za kolica - rekao je Car.

Drvo mudrosti je prihvatilo njegov zahtev, ali je od Filipa tražilo da odabere troje učesnika koji će se tokom dana smenjivati i pomagati mu u svakodnevnim aktivnostima.

Car je napravio svoj izbor, pa će mu u narednom periodu asistirati Đole Kralj Vipara, Aneli Ahmić i Miljana Kulić.

1/5 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen TV Pink, Printscreen/Youtube, ATAIMAGES, Printscreen YouTube

Nakon što je odabrao ekipu koja će biti zadužena za njegovu pomoć, stigla mu je i potvrda da neće još dugo čekati na kolica.

Uskoro ćete dobiti pismo, a odmah nakon toga će stići i kolica - poručilo mu je Drvo mudrosti, a to je u najkraćem vremenskom roku i ispunjeno.

Filip se trenutno zbog povrede otežano kreće, a nakon povratka sa lekarskog pregleda najveći deo vremena provodi na rehabilitaciji. Uz kolica i pomoć odabranih cimera, trebalo bi da mu svakodnevno funkcionisanje na imanju bude znatno lakše.

Novo pismo stiglo je na adresu Bele kuće i tom prilikom Filipovi pomoćnici su imenovani:

1/6 Vidi galeriju Oni će pomagati Filipu Caru dok mu je noga u gipsu Foto: Printscreen, Kurir

- Draga Elito, s obrzirom na to da Filip Car ima gips na nozi u narednim danima će mu biti potrebni pomoćnici. Nakon čitanja pisma Filip će dobiti kolica, ali će pomoćnici biti zaduženi da ga guraju i pomažu mi. Aneli, Miljana i Đole će se smenjivati neprekidno tako da je jedan od njih uvek na smeni. Ko će kada biti dežuran će određivati Filip, ali se pomoćnici mogu sami dogovarati. Važno je samo da neko uvek bude tu, da priskoči Filipu u pomoć. Takođe, neophodo je da pomoćnici dok su na smeni budu blizu Filipa i da mogu da odreaguju u svakom trenutku. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.