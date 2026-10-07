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Marko Stefanović je tokom "Pretresa" otkrio da je Sanja Grujić otišla posle superfinalne žurke Elite 9 sa Borom Santanom na njegovu vikendicu, a on se oglasio otkrivši šta je zapravo istina!

Bora je, naime, na samom početku otkrio zbog čega je nemoguće da je Markova teorija istinita, ističući da je vikendica bila u tom periodu zauzeta, te i da ga je kod kuće tada čekala Anastasija Brčić.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen, Printscreen

- Reći ću iskreno, ja sam se u tom periodu viđao sa Anastasijom, ona je napravila problem dan pred tu žurku. Rekao sam joj da ne ide na žurku, da me čeka kod kuće, ona nije otišla na žurku. Da li je normalno da odem s drugom devojkom?! Ne, naravno da se nisam video sa Sanjom, da nisam bio sa Anastasijom, voleo bih da jesam. Između nas je uvek bilo varnica, nikada je nisam muvao dok sam bio u braku, a i ona u vezi, poštovali smo to - rekao je Bora, a potom je otkrio kako je tekao njihov odnos pre nekoliko godina:

- To je onaj period kada sam raskinuo sa Milicom, kada je bila ui Egiptu sa Erminom, ona je imala dečka, ja sam bio slobodan. Sanja i ja smo se smuvali, ona je rekla Milanu Miloševiću, samo je on to znao, ja to nisam rekao. To nije bila njena avantura, zaljubili smo se, bilo je prelepo. Tada smo bili u mom starom stanu, svaki put sam je odvozio i dovozio u Mitrovicu. Sada nije bilo, ali da se ukazala prilika da budemo zajedno, malo je falilo. Čuli smo se kratko, ali se nismo videli, rekao bih da smo se videli da jesmo. Nisam skapirao da me je uhvatila za ruku i šetala po žurki, nisam skapirao da je to uradila zbog Marka, ja njega nisam ni video - dodao je on.

"Bilo je to veče muvanje, oboje smo bili slobodni"

On je, potom, otkrio da je te večeri na superfinalnoj žurki Elite 9 ipak došlo do varnica i flerta.

- Jeste, to veče je bilo muvanje, ja sam bio slobodan i ona je, možda i da smo imali priliku da se vidimo, videli bi se, ja nju gotivim. Ja sam uvek imao lepe, atraktivne devojke. To je godina posle "Zadruge 4" ili "Zadruge 3", davno je to bilo, baš je to davno bilo, to je bilo posle "Zadruge 5". Ja sam ušao u peticu za Novu godinu, Miki me je s njom spojio, posle te čuvene žurke kada smo Filip i ja došli u onim zebra odelima, tu smo se družili i tu smo se smuvali tu noć. Viđali smo se celo leto! - rekao je on i osvrnuo se na Marka Stefanovića:

- Ja protiv dečka nemam ništa, ja nemam dlake na jeziku, mogu da se svađam sa svima. Dok je bio sa njom, nisam je cimao, kada je raskinula, jesam, cimali smo se, ali se nismo videli...Nije, nije bila vikendica, nije vikendica bila slobodna, a Anastasija je bila kod mene kući. Tada smo pokušali da se pomirimo, ja sam je smirivao, ona (Anastasija) se čula sa mojim pokojnim ocem - ističe Bora i dodaje:

1/6 Vidi galeriju Marko Stefanović Foto: Petar Aleksić, M.M./ATAImages

- Ne mislim ja da je to njihov dogovor, ali učesnici su katastrofalni! Bezveze napadaju devojku, on je opet nju psovao, to su psovke ozbiljne. U pravu su ljudi kada su pričali za mene, ja stojim iza postupaka svojih, ali se kajem. Da se njih dvoje pomire, možda se pomire. Čekaj, ona je rekla da ima simpatiju?! Okej, ja to ne znam...Anđela Đuričić je jedna od najlepših devojaka u kući, super joj je ponašanje, Aneli je njoj otvorila put do pobede lagano - rekao je Santana u emisiji "Pitao BiH za druga" na RED televiziji.