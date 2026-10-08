Slušaj vest

Biljana Čavlin bila je iskrena tokom emisije "Pitanja gledalaca", te je priznala da je došlo do poljupca sa Đukićem!Naredna konstatacija bila je za Lauru Prgomet.

- Glavu gore i nikada više nemoj da budeš sa Đukićem - glasila je konstatacija.

- Glava je gore, poslušaćemo savet, hvala lepo. Ma ide on sad reda dalje, ja sam van te priče - rekla je Laura.

- Dogovorili smo se Laura i ja, bez poljupaca i se*sa je vraćam na pravi put - rekao je Terza.

Filip Đukić Foto: Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Biljanu Čavlin.

- Kome ti prosipaš priče da imaš nekoga, trčiš za Terzom, pa malo za Đukićem, Laura je za tebe kraljica - glasilo je pitanje.

- To da li ja imam nekoga znaju svi oko mene, moja porodica i ja. Đukić je sam došao u krevet, juče je došao trezan. Razgovarali smo kao dve normalne osobe, ne pravim nikoga budalom, a što se tiče morala, morala sam - rekla je Biljana.

- Ne treba sve svaljivati na Bilju...Bilja treba da bude iskrena, taj odnos od spolja, da kaže da ne oseća više to, da ostavi prostora da će se nešto ovde desiti - rekao je Mateja.

- Ja sam to i rekla - rekla je Biljana.

- Ovde si napravila Terzu na debila i da izmišlja. Tvoje sviđanje prema Terzi je postojalo, pa ti si plakala kada je otišao u zatvor. Poenta je da budeš iskrena i da kažeš kako stvari stoje - rekao je Mateja.

- Ako si imala momka, prevarila si ga, ti si ga prevarila već sa Terzom kada si mu dala simpatije, pa i drugi put sa Filipom - rekao je Janjuš.

- Bila je situacija u Odabranima, Bilja i Terza su se pokrili preko glave - rekao je Mateja.

- Ja sam ga tada isterala iz kreveta...Jeste, poljubili smo se Đukić i ja - rekla je Biljana.

- Rekao sam da mi se sviđaju ona i Laura...Dobro, Laura je i mene vređala. Šta ja treba da kažem?! Ne mogu ja da kažem šta će biti, šta bude biće i to je to - rekao je Đukić.

Ne propustiteStarsOVU UČESNICU ELITE 10 VEĆ POJEDINI CIMERI NERVIRANJU, DRUGA UNAJMILA OBEZBEĐENJE! Budući elitari ulaze u karantin: Za Leonom poludele mnoge devojke
Elita 10 Ulazak u Elitu (1).bmp
Stars"RADILA SAM KAO ANIMIR DAMA" Najveći šok sledi kada vidite kako izgleda, tetovaža na licu skreće pažnju
Elita 10 logo.png
StarsSANJA TVRDI DA JU JE MARKO TUKAO, SAD SE OGLASIO NJEGOV BRAT: Svi znaju čime se bavila! Mihajlo ocrnio bivšu snajku
poznati.jpg
Rijaliti"ANELI NIKADA NEĆU VOLETI KAO DALILU" Filip Car ponizio Ahmićevu, ona imala spreman odgovor: Ne mogu se setiti...
filip-car.jpg

23:10
STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV