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Biljana Čavlin bila je iskrena tokom emisije "Pitanja gledalaca", te je priznala da je došlo do poljupca sa Đukićem!Naredna konstatacija bila je za Lauru Prgomet.

- Glavu gore i nikada više nemoj da budeš sa Đukićem - glasila je konstatacija.

- Glava je gore, poslušaćemo savet, hvala lepo. Ma ide on sad reda dalje, ja sam van te priče - rekla je Laura.

- Dogovorili smo se Laura i ja, bez poljupaca i se*sa je vraćam na pravi put - rekao je Terza.

1/8 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

Sledeće pitanje bilo je za Biljanu Čavlin.

- Kome ti prosipaš priče da imaš nekoga, trčiš za Terzom, pa malo za Đukićem, Laura je za tebe kraljica - glasilo je pitanje.

- To da li ja imam nekoga znaju svi oko mene, moja porodica i ja. Đukić je sam došao u krevet, juče je došao trezan. Razgovarali smo kao dve normalne osobe, ne pravim nikoga budalom, a što se tiče morala, morala sam - rekla je Biljana.

- Ne treba sve svaljivati na Bilju...Bilja treba da bude iskrena, taj odnos od spolja, da kaže da ne oseća više to, da ostavi prostora da će se nešto ovde desiti - rekao je Mateja.

- Ja sam to i rekla - rekla je Biljana.

- Ovde si napravila Terzu na debila i da izmišlja. Tvoje sviđanje prema Terzi je postojalo, pa ti si plakala kada je otišao u zatvor. Poenta je da budeš iskrena i da kažeš kako stvari stoje - rekao je Mateja.

- Ako si imala momka, prevarila si ga, ti si ga prevarila već sa Terzom kada si mu dala simpatije, pa i drugi put sa Filipom - rekao je Janjuš.

- Bila je situacija u Odabranima, Bilja i Terza su se pokrili preko glave - rekao je Mateja.

- Ja sam ga tada isterala iz kreveta...Jeste, poljubili smo se Đukić i ja - rekla je Biljana.

- Rekao sam da mi se sviđaju ona i Laura...Dobro, Laura je i mene vređala. Šta ja treba da kažem?! Ne mogu ja da kažem šta će biti, šta bude biće i to je to - rekao je Đukić.