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Slađa Krnjajić je dobila priliku da, kao ovonedeljni vođa, svima kaže šta misli uz podelu budžeta.

Nakon što je Olga Osipova napustila Belu kuću, ona je postavila Slađu Krnjajić za ovonedeljnog vođu. Slađina podela budžeta je u toku.

-Laura, mali budžet. Mislim da si osoba koja nije kvarna. Ti za sebe jesi loša, ali nisi za druge. Mislim da služuješ nekoga ko će lepo da te drži. Ti si sloboda, možeš da radiš šta hoćeš - rekla je Slađa.

Foto: Printscreen

-Slađo, bez brige - dodala je Laura.

-Vasilije, za tebe 3000 dinara i mojih 1000 dinara. To je moja želja. Smatram da si jako zanimljiv. Dopada mi se kada si u zalagaonici - rekla je Slađa.

-Hvala - rekao je Vasilije.

-Urođe, za tebe imam mali budžet. Tvoje učešće je zanimljivo. Moje mišljenje o tebi je dobro. Smatram da si karlu jako drag. Mislim da si u dubini duše jako osetljiva osoba. Smatram da ti fali ljubavi - rekla je Slađa.

-Ne bih da ti morališem. Svi znaju da ne podržavam ljubavnice. Prema meni si korektna - rekao je Uroš.

Foto: Printscreen

-Neko je dao komentar da sam zaljubljena u Filipa Cara. Nisam zaljubljena. Dajem ti mali budžet, to govori da nisam ulizica. Jako si pametan, ajko si srčan, iskren. Ti nikada ne bi uradio ono što su uradili Mahir i Terza. Drago mi je što štitiš majku svog deteta- rekla je Slađa.

-Meni budžet nije bitan - ubacio je Car.

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