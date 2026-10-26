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Pred učesnicima "Elite 10" je bio zanimljiv zadatak! Veliki šef poslao je pismo u Šimanovce, gde je od takmičara tražio da glasaju za tri osobe koje su najviše drske.

U jednom trenutku je na red došla i Anđela Đuričić da iznese svoje mišljenje.

- Muškarci uglavnom štite jedni druge i miluje se lepim rečima, tako da ću ja muškace da navodim. Uroš je najbolji prijatelj za Aneli, a ovde joj je u petak rekao: "Ajde idi j*be se jer samo za to i služiš". Filip Car je bio jako drzak kad je za sve stvari došao i ponizio me. Situacija sa Miljanom kad ju je pljunuo - govorila je ona.

1/5 Vidi galeriju Elita 10: Učesnici biraju 3 osobe koje su najviše drske Foto: Printscreen Pink

- Milane, ti si bio drzak prema nama. hteo si da jurcamo, brine da li imaš cigare. Svima je jednako teško kao i tebi ovde. Ti si dozvolio da te ovde ponižavaju. Najdrskija osoba koju sam upoznala je Ivan Marinković. Meni je skoro došlo da zaplačem jer je nepravedno bio drzak. Treća osoba je Žarko. On se drznuo i dao za pravo da se muvaka sa mnogim ženama i poklanja pažnju kao meni. Ako odlučiš samo meni da poklanjaš pažnju tu sam. Ja nisam nikad ni u jednom košu sa drugim devojkama i ne volim da budem sa nekim ko radi sa još 10 žena isto - pričala je Jakšićka.

- Tri osobe koje su drska po svojim lažima. Prvo mesto Anđela Đuričić. Ona je drska već dva meseca kad priča da ne oseća emocije prema Caru, da nije u vezi sa Gastozom i kad se vrati od lekara i predstavlja drugačiju priču i iznosi stvari iz prijateljstva, a bila je drska i kad je rekla da joj je Car jedini prijatelj. Prema meni nisi bila drska kad smo provodili vreme zajedno. Drska si kad držiš moralne pridike i Aneli govoriš da ne treba da radi neke stvari i da je blam, a znamo kakav si ti blam bila kad si drsko radila neke stvari u izolaciji. Istina je da u s*ksu može da se bude drzak, to smo videli u izolaciji - govorio je Dača.

- Nisu ti se otvorile neke moždane vijuge. Ja sam bila u tvojim godinama, a ti u mojima nisi. Za par godina ćeš da shvatiš o stvarima o kojima pričaju zreliji ljudi. Doći ćeš u moje godine i shvatićeš savetovanje iz sopstvenih postupaka i moralisanje - pričala je Anđela.

- Drugo mesto je Aneli Ahmić. Ona vrlo drko morališe Anđeli Đuričić. Treće mesto Car koji komentaiše Lauru i Đukića - rekao je on.

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